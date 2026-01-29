FC Kray gastiert zum Rückrundenauftakt beim VfB Speldorf

Mehr als schlecht startete der VfB Speldorf in die laufende Spielzeit. In den ersten sechs Spielen setzte es für das Team fünf Niederlagen, gerade einmal ein Sieg gelang. Doch im Nachgang fand das Team immer besser in die Spur. Nach einem 1:1-Unentschieden gegen Rellinghausen gelangen den Speldorfern in den folgenden neun Spielen sieben Siege. Lediglich gegen Mintard verlor der VfB und teilte sich die Punkte mit dem SV Budberg, sodass die Mannschaft aktuell auf einem guten siebten Tabellenplatz liegt. Es wartet also ein schwerer Gegner auf das Krayer Team gegen den auch das Augenmerk auf die torgefährliche Offensive liegen sollte, denn die Stürmer Calvin Küpper, Yassin Merzagua und Bradley Asoh zeichnen für insgesamt 25 Saisontreffer verantwortlich.

Kray hat eine breite Brust

Doch muss dem FCK nicht bange sein, absolvierte er doch eine gute Vorbereitung, gewann alle Testspiele und arbeitete hart in den Trainingseinheiten. In den Testspielen zeigte sich Kray gerade im Hinblick auf die Chancenverwertung verbessert und auch defensiv stand das Team gut. Somit geht die Mannschaft von Trainer Dimitrios Papas gut vorbereitet in das erste Rückrundenspiel und wird alles auf den Platz bringen, um mit Punkten im Gepäck die Heimreise anzutreten. Dies ist aufgrund der aktuellen Tabellensituation auch notwendig, denn durch den Rückzug des GSV Moers wurden dem Team drei Punkte aus dem Auswärtssieg in Moers abgezogen. Aufgrund der roten Karte aus dem letzten Testspiel, muss Faris El Maaroufi aussetzen. Ansonsten steht aller Wahrscheinlichkeit nach, der komplette Kader zur Verfügung. Mit absolutem Willen und Einsatz sollte es möglich sein, weitere Punkte einzufahren.

Trainer Dimitrios Pappas vor dem Rückrundenstart: „Die Vorbereitung nach der Winterpause ist jetzt vorbei. Wir hatten drei sehr intensive Wochen und haben gute Leistungen gezeigt. Dabei geht es nicht nur um die Ergebnisse, sondern vor allem um die Art und Weise, wie die Jungs die Spiele angegangen sind. Damit sind wir zufrieden und wollen jetzt in Speldorf weitermachen und das Ganze fortsetzen. Wir wissen aber auch um die aktuelle Situation: Moers, die Abmeldung und die Punktabzüge haben uns nicht in die Karten gespielt, das ist aber inzwischen fast Schnee von gestern. Wir wollen jetzt nach vorne schauen, unsere Punkte selbst sammeln und nicht auf andere Mannschaften hoffen. Wir haben noch alles in der eigenen Hand.“