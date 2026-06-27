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FC Kray: Frauenmannschaft bekommt neuen Trainer
Der FC Kray stellt die Weichen für die Zukunft seiner Frauenmannschaft. Nach fast zehn Jahren erfolgreicher Arbeit verlässt Marcus Siepmann den Landesligisten. Sein Nachfolger wird der frühere Krayer Spieler Manuel Navarro.
von mob/FC Kray · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
Manuel Navarro ist neuer Trainer bei den Frauen des FC Kray. – Foto: FC Kray
Mit einem Trainerwechsel geht bei den Frauen des FC Kray eine Ära zu Ende. Marcus Siepmann, der den Frauenfußball an der Buderusstraße über viele Jahre geprägt hat, verabschiedet sich nach fast einem Jahrzehnt. Unter seiner Leitung entwickelte sich die Mannschaft von einer kleinen Gruppe fußballbegeisterter Mädchen zu einer festen Größe in der Landesliga. Zum Abschluss erreichte das Team die beste Platzierung der Vereinsgeschichte.
Sein Nachfolger steht bereits fest: Manuel Navarro übernimmt zur neuen Saison. Der ehemalige Krayer Spieler kehrt nach Stationen im Nachwuchsbereich des FC Schalke 04 zu seinem Heimatverein zurück. Zuletzt betreute er die U21-Juniorinnen der Gelsenkirchener und sammelte dort Erfahrungen im leistungsorientierten Mädchenfußball.
Der FC Kray bedankt sich neben Siepmann auch bei Co-Trainer Marc Rühl. Der Vereinsvorsitzende Dr. Hartmut Fahnenstich sagt: „Wir schulden Marcus Siepmann großen Dank. Was er hier in den Jahren aufgebaut hat, ist außergewöhnlich. Unser Dank gilt ebenso dem scheidenden Co-Trainer Marc Rühl, ohne dessen Unterstützung der Erfolg kaum möglich gewesen wäre.“
Mit Blick auf den neuen Coach ergänzt Fahnenstich: „Gleichzeitig freuen wir uns sehr, Manuel Navarro wieder in der Krayer Familie begrüßen zu dürfen. Er bringt Stallgeruch mit und hat auf Schalke bewiesen, wie man junge Spielerinnen weiterentwickelt.“
Auch Navarro blickt seiner neuen Aufgabe mit Vorfreude entgegen: „Es fühlt sich großartig an, dorthin zurückzukehren, wo ich selbst als Spieler aktiv war. Marcus hat hier Fundamente gegossen, vor denen ich riesigen Respekt habe. Mein Ziel ist es, diese erfolgreiche Arbeit fortzuführen, die Spielerinnen sportlich aufs nächste Level zu heben und den Frauenfußball beim FC Kray nachhaltig zu prägen.“