FC Kray: Frauenmannschaft bekommt neuen Trainer

Sein Nachfolger steht bereits fest: Manuel Navarro übernimmt zur neuen Saison. Der ehemalige Krayer Spieler kehrt nach Stationen im Nachwuchsbereich des FC Schalke 04 zu seinem Heimatverein zurück. Zuletzt betreute er die U21-Juniorinnen der Gelsenkirchener und sammelte dort Erfahrungen im leistungsorientierten Mädchenfußball.

Der FC Kray bedankt sich neben Siepmann auch bei Co-Trainer Marc Rühl. Der Vereinsvorsitzende Dr. Hartmut Fahnenstich sagt: „Wir schulden Marcus Siepmann großen Dank. Was er hier in den Jahren aufgebaut hat, ist außergewöhnlich. Unser Dank gilt ebenso dem scheidenden Co-Trainer Marc Rühl, ohne dessen Unterstützung der Erfolg kaum möglich gewesen wäre.“