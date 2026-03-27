 2026-03-25T14:09:28.761Z

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FC Kray fordert formstarke SF Niederwenigern heraus

Nach der 2:3-Niederlage in Hamborn steht für den FC Kray am Sonntag die nächste Aufgabe an. In der KrayArena empfängt der Landesligist um 15 Uhr die Sportfreunde Niederwenigern – mit dem klaren Ziel, eine Reaktion zu zeigen.

von Frank Diedirichs/FC Kray · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser
Kray empfängt Niederwenigern.
Kray empfängt Niederwenigern. – Foto: Imago/Funke Foto Services

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Die Gäste blicken auf eine wechselhafte Saison zurück. Nach dem Abstieg aus der Oberliga im vergangenen Sommer verlief die Hinrunde enttäuschend, zur Winterpause stand die Mannschaft lediglich auf Rang 13 und damit in unmittelbarer Nähe zur Abstiegszone. Inzwischen hat sich das Team von Trainer Marcel Kraushaar, der den Verein zum Saisonende verlassen wird, stabilisiert. Nach der Niederlage bei BW Mintard folgten in sechs Spielen vier Siege und ein Unentschieden, einzig in Budberg setzte es eine weitere Niederlage. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz – aktuell vom FC Kray belegt – beträgt damit zehn Punkte. Das Hinspiel entschieden die Sportfreunde mit 3:0 für sich, im Kreispokal setzte sich hingegen der FC Kray mit 4:2 durch

Für die Gastgeber ist die Zielsetzung klar: Drei Punkte sind Pflicht, um sich im Tabellenkeller Luft zu verschaffen. Besonders die Niederlage in Hamborn, bei der eine zwischenzeitliche Führung nicht ins Ziel gebracht werden konnte, wirkt noch nach. Unter der Woche stand daher vor allem die Aufarbeitung der Partie im Fokus. Gegen Niederwenigern wird es darauf ankommen, unnötige Standardsituationen zu vermeiden und die eigenen Chancen konsequenter zu nutzen. Verzichten muss das Team auf Edmond Kadrijaj und Michael Tosh Lake, die gelbgesperrt fehlen.

Pappas: "Es wird ein ganz anderes Spiel."

Trainer Dimitrios Pappas sagt: „Zu unserem Gegner am Wochenende, Niederwenigern, muss man sagen: Nach der Niederlage gegen uns im Pokal haben sie eine richtig starke Serie hingelegt und kommen jetzt mit viel Selbstvertrauen zu uns. Wir haben aber gezeigt, dass wir gegen solche Mannschaften, die Fußball spielen wollen, absolut mithalten können. Es wird ein ganz anderes Spiel als gegen Hamborn oder Budberg. Für uns ist entscheidend, dass wir auf uns schauen. Nach dem Spiel gegen Hamborn, in dem wir die Führung noch aus der Hand gegeben haben, gilt es jetzt, die Köpfe wieder hochzunehmen. Am Sonntag geht es schon weiter, wir haben keine Zeit, lange zurückzublicken. Wichtig ist, dass der Fokus stimmt, dass jeder sein Ego zurückstellt und alles für die Mannschaft und den Verein gibt bis zur letzten Minute. Fußball spielen können die Jungs, das haben sie oft genug bewiesen. Wir freuen uns auf Sonntag.“