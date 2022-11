FC Kray: Flutlichtspiel gegen SSVg Velbert Oberliga Niederrhein: Aufruf an die Fans von Rot-Weiss Essen

Gerade weil aktuell in höheren Ligen aufgrund der Fußballweltmeisterschaft der Ball ruht, ergibt sich die Gelegenheit für alle Fußballfans und auch für die Anhänger von Rot-Weiss Essen, den FC Kray zu unterstützen. Alle Essener Oberligisten haben Unterstützung verdient; das gilt, neben dem FCK, ebenso für die Stadtnachbarn, die Spvg Schonnebeck, die am Sonntag um 15 Uhr den FSV Duisburg empfängt, als auch für den ETB SW Essen, der Sonntag bei TuRu Düsseldorf antritt.



Die SSVg Velbert thront aktuell auf dem ersten Tabellenplatz der Oberliga Niederrhein und hat bereits vier Punkte Vorsprung auf den Zweiten KFC Uerdingen. Das bereits starke Team aus der abgelaufenen Spielzeit wurde im Sommer nochmals punktuell verstärkt, der Aufstieg in die Regionalliga als Ziel ausgegeben und die Mannschaft von Trainer Hüzeyfe Dogan hat bislang abgeliefert und ist ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Gerade einmal eine Niederlage (beim KFC Uerdingen) kassierte man; zwölf Siege und vier Unentschieden stehen auf der Habenseite. Prunkstück des Teams ist sicher die stabile Defensive, kassierte man bisher lediglich 13 Gegentreffer. Doch auch offensiv zeigt sich Velbert von seiner starken Seite und erzielte bislang 37 Tore. Mit Cellou Diallo (sechs Tore) und Robin Hilger verfügt die SSVg dazu über zwei immens torgefährliche Stürmer, doch auch das starke Mittelfeld ist immer für Treffer gut. Klar, dass auf die junge Krayer Mannschaft ein enorm starker und schwerer Gegner wartet, doch auch die anstehenden 90 Minuten müssen erst einmal gespielt werden und vielleicht gelingt unserem Team eine Überraschung. Kräfte gesammelt

Die Krayer Mannschaft, die im letzten Meisterschaftsspiel beim KFC Uerdingen mit einer 0:4-Niederlage den Platz verlassen musste und Danilo Curaba mit einer schweren Verletzung verlor, hat das spielfreie letzte Wochenende genutzt, um neue Kräfte zu sammeln und in den Trainingseinheiten weiter an der Minimierung der Fehler zu arbeiten, denn gerade diese gilt es gegen Velbert zu verhindern, will man eine Chance haben, dem Favoriten ein Bein zu stellen. Es wird sicherlich darauf ankommen, dass die Defensive stabil steht, die Umschaltaktionen nach Ballgewinnen gradlinig erfolgen um dann Torchancen zu kreieren, die dann möglichst genutzt werden sollten.



Mittelfeldspieler Joelle Cavit Tomczak wird nach überstandener Verletzung wieder zum Kader zählen. Fehlen werden weiterhin die Langzeitverletzten Gianluca Cirillo, Simeon Louma, Danilo Curaba und Marcel Rosbach. Ansonsten kann das Krayer Trainerteam auf den kompletten Kader zurückgreifen.



"Mit Velbert kommt am Freitag der absolute Topfavorit zu uns in die KrayArena. Ich denke jedoch, dass man in keinem Spiel von Anfang an chancenlos ist, egal wer uns gegenübersteht", so Rudi Zedi vor der Partie. "Wichtig wird sein, dass wir die Fehler, die in Uerdingen zu Gegentoren geführt haben, nicht wiederholen, denn Velbert ist eine Team, das solche Fehler gnadenlos ausnutzt. Es wartet auf uns eine eingespielte Mannschaft, gespickt mit Spielern hoher Qualität. Wir müssen mit einer guten Raumaufteilung und Aggressivität gegen den Ball versuchen es Velbert so schwer wie möglich zu machen. Darüber hinaus wünsche ich mir von unserer Mannschaft ein wenig mehr Mut in der Offensive."