FC Kray feiert wichtigen Heimsieg gegen Katernberg

FC Kray feiert Heimsieg im Derby – Foto: Markus Becker

Trainer Dimitrios Pappas, der auf den angeschlagen Michael Tosh Lake verzichten musste, hatte sein Team optimal auf den Gegner eingestellt. Von Beginn an lief der Ball gut durch die Reihen und es dauerte gerade einmal 2 Minuten, bis sich die Chance zur Führung ergab. Nach einem klaren Foul an Djibril Camara im Strafraum, gab es Elfmeter, doch Milot Ademi ließ die Chance liegen und schoss über das von Jan Unger gehütete Gästetor. Doch dem Spielfluss tat dies keine Abbruch. Das Team spielte weiter nach vorne und der Lohn stellte sich dann in der 17. Minute ein. Eine lange Ecke fand Milot Ademi, der auf Raus Sassong Bautista passte, der mit einem platzierten Schuss ins lange Eck auf 1:0 stellte. Und auch in der Folgezeit hatte man die Partie im Griff. Katernberg kam kaum einmal gefährlich vor das von Raphael Koczor gehütete Tor. Bei einem platzierten Freistoß zeigte der Keeper seine Klasse, und wehrte den gut geschossenen Freistoß zur Ecke ab. Katernbergs Yves Busch kassierte dann kurz vor der Halbzeit nach einer Notbremse die rote Karte, sodass die Gäste fortan nur noch zu zehnt agierte.

Stabilität zum Erfolg

Am Spielbild änderte sich dann auch in der zweiten Halbzeit nichts,. Zwar versuchte Katernberg besser ins Spiel zu kommen, doch die Krayer mannschaft blieb weiter stabil und hielt die Gäste vom eigenen Strafraum fern. Nach Ballbesitz wurde oft schnell umgeschaltet um so gefährliche Aktionen zu kreieren. Eben eine solche Umschaltaktion brachte dann in der 59. Minute das 2:0. Danilo Settimo Curaba setzte sich auf links durch, sein Querpass fand Stürmer Benludvig Elad, der keine Mühe hatte, einzuschieben. Mit diesem Treffer wurde den Gästen der Stecker gezogen. Kray spielte weiter souverän und kam dann in der 85. Minute durch den zur Pause eingewechselten Luca Kazelis sogar noch zum 3:0. Marcel Welscher gelang dann für die Gäste in der 90. Minute noch das 3:1.