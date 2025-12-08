FC Kray feiert wichtigen Heimsieg

Von Beginn an war das Krayer Team gut im Spiel. Der Ball lief gut durch die Reihen und man setzte die Gäste aus Wesel unter Druck, die ihrerseits zuerst einmal offensiv nicht zur Geltung kamen. Umso überraschender dann die Gästeführung in der 11. Minute. Nach einem schnellen Kontern kam Felix Gehrmann im 16er an den Ball und brachte seine Mannschaft in Führung. Doch die Krayer Mannschaft ließ sich ob des plötzlichen Rückstandes nicht beeinflussen, spielte weiter nach vorne und der Lohn sollte nicht lange auf sich warten lassen.

Nach einem Freistoß in der 15. Minute, den Wesel-Keeper Kaiser nur nach vorne abwehren konnte, stand Juri Korte goldrichtig und netzte zum 1:1-Ausgleich ein. Und es kam noch besser. Nach einem schnell vorgetragenen Angriff nur vier Minuten später, kam Luca Kazelis auf rechts an den Ball, zog nach innen und schlenzte den Ball mit Links zur Führung ins lange Eck. Und es war erneut Kazelis, der nur wenige Minuten später auf 3:1 erhöhte. Nach einem guten Angriff über rechts kam der Ball scharf in den gegnerischen Strafraum, wo er freistand und seinen zweiten Treffer erzielte. Mit dieser Führung ging es dann in die Halbzeitpause.

Kurz nach dem Anpfiff verhinderte Wesel-Torhüter Kaiser, nach einem Fehler in der Gäste Defensive den nächsten Einschlag, war dann aber in der 66. Minute erneut geschlagen. Milot Ademi setzte sich auf rechts gegen seinen Gegenspieler durch, zog in die Mitte von wo aus er den Ball in den Winkel setzte und auf 4:1 erhöhte. Die Gäste aus Wesel waren im weiteren Spielverlauf zwar bemüht, den Anschlusstreffer zu erzielen, doch die Defensive des FC Kray stand stabil und offensiv ergaben sich Chancen zu weiteren Toren, die jedoch ungenutzt blieben. Wesel dezimierte sich dann in der 90. Minute nach einer Notbremse, die eine rote Karte nach sich zog, noch selber und unsere Mannschaft spielte die Führung in der Nachspielzeit souverän herunter.

Ein sichtlich zufriedener Trainer Dimitrios Pappas nach dem Spiel: „Heute muss man die Jungs wirklich einmal hervorheben. Schon letzte Woche haben wir gegen den Tabellenführer ein starkes Spiel gezeigt, auch wenn das Ergebnis nicht gepasst hat. Heute haben wir wieder eine sehr gute Leistung abgeliefert nur dass wir diesmal unsere Chancen genutzt haben und deutlich effektiver waren. Trotz des frühen Rückstands sind die Jungs ruhig geblieben, haben sich zurückgekämpft, gut verteidigt und das Spiel gedreht. Vielleicht hätten wir das 4:1 sogar etwas früher machen können, um endgültig den Deckel draufzumachen. Am Ende sind wir völlig verdient als Sieger vom Platz gegangen. Das tut der Mannschaft gut und gibt Selbstvertrauen. Jetzt genießen wir den Moment kurz und richten den Fokus direkt wieder auf den nächsten Gegner.“