FC Kray feiert Klassenerhalt trotz Niederlage gegen Rellinghausen

Der FC Kray spielt auch in der neuen Saison in der Landesliga. – Foto: Markus Becker

Bei gutem Fußballwetter egalisierten sich beide Mannschaften in den ersten Spielminuten weitestgehend und es waren die Gäste aus Rellinghausen, die dann zeigten, warum sie zu einer der effektivsten Mannschaften der Liga gehören, denn gleich der erste gefährliche Torschuss durch Ugrekhelidze in der 16. Minute schlug unhaltbar im von Max Nawrath gehüteten Tor ein. Und nur acht Minuten später erhöhte Berkan Eken auf 2:0. Kray versuchte zwar, sich dagegen zu stemmen, doch erneut waren es die Gäste, die durch Neuse in der 36. Minute gar auf 3:0 erhöhten.

Trainer Dimitrios Pappas brachte dann zu Beginn der zweiten Halbzeit mit Djibril Tamsir Camara, Michael Tosh Lake und Jesse Arthur neue frische Kräfte; die Mannschaft war bestrebt, schnell den Anschlusstreffer zu erzielen und hatte auch einige gute Abschlussmöglichkeiten, die jedoch vom gut haltenden Gästekeeper Haller allesamt vereitelt wurden. Im weiteren Verlauf ergaben sich Konterchancen für den ESC, da unser Team nun offensiver agierte. Einen dieser Konter schloss dann Youssef Issa in der 80. Minute mit dem 4:0 ab, ehe Milot Ademi mit seinem Treffer in der 90. Minute den 1:4-Endstand herstellte.

Pappas nach dem Spiel: “Glückwunsch an Rellinghausen. Wir haben vor dem Spiel schon gesagt, dass sie nicht viele Chancen brauchen und über eine gute Mannschaft verfügen. Der Sieg war daher völlig verdient. Für uns sind die letzten beiden Wochen etwas enttäuschend verlaufen, weil wir uns nicht so präsentiert haben, wie wir uns das vorgestellt hatten. Trotzdem können wir die Saison insgesamt positiv bewerten. Unser Ziel, den Klassenerhalt, haben wir erreicht. Die Mannschaft hat eine starke Rückrunde gespielt und viele wichtige Punkte geholt. Darauf können die Jungs stolz sein. Natürlich hätten wir uns gerne mit einer besseren Leistung in die Sommerpause verabschiedet. Verlieren kann man immer, aber wenn die Leistung nicht stimmt, ist das für niemanden zufriedenstellend. Am Ende zählt jedoch, dass wir die Klasse gehalten haben.