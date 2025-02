FC Kray feiert den ersten Sieg in diesem Jahr

Von Beginn an zeigte sich die Krayer Mannschaft agil, griffig und aggressiv und hatte bereits in der dritten Minute die erste Chance, doch Abid Yanik scheiterte an Scherpenberg Keeper Geitz. Auch in der Folgezeit agierte man stark, ließ die Gäste durch Kampfkraft und starke Zweikämpfe nicht ins Spiel kommen und versuchte öfter mit langen Bällen zum Erfolg zu kommen. Ein eben solch langer Ball, den Emmanuel Yeboah verlängerte, brachte dann in der 20. Minute auch die Führung, als Scherpenbergs Abel per Kopf über seinen machtlosen Torwart hinweg ins eigene Tor traf. Die Gäste um Trainer und Ex-Krayer Christian Mikolajczak verzeichnete zwar einen höheren Ballbesitzanteil, doch die Krayer Defensive stand stabil und konnte, bis auf eine Gelegenheit, gegnerische Chancen vermeiden, sodass es mit der Führung in die Halbzeitpause ging.

"Sind sehr glücklich"

Auch in der zweiten Halbzeit blieb das Bild unverändert; Scherpenberg versuchte weiter die Defensive um Semih Köse unter Druck zu setzen, doch mehr als Distanzschüsse, die keine Gefahr für Keeper Raphael Koczor darstellten, kamen nicht dabei herum. Der FC Kray hingegen pushte sich immer wieder nach gelungenen Aktionen lautstark und hatte im weiteren Spielverlauf Konterchancen, von denen eine zum 2:0 führte. Marc André Gotzeina setzte sich in der 66. Minute schön auf rechts durch, sein Querpass fand Stürmer Yeboah, der SV-Torwart Geitz keine Chance ließ und zum 2:0 traf. In den verbleibenden Minuten blieb man in der Abwehr stabil, arbeitete und kämpfte um jeden Ball, brachte so die 2:0 Führung über die Zeit und konnte so den ersten Sieg in diesem Jahr feiern.

Ein sichtlich zufriedener Trainer Marcel Poelman nach dem Spiel: "Wir sind natürlich alle sehr glücklich, dass wir uns für die viele Arbeit, die wir in den letzten Wochen geleistet haben, nun auch endlich mit einem Sieg belohnen konnten. Wir hatten eine Idee, wie wir das Spiel von Scherpenberg eindämmen können und ich denke, dass ist uns über 90 Minuten sehr gut gelungen. Wir konnten immer wieder Nadelstiche nach vorne setzen und hatten vorne auch endlich einmal Durchschlagskraft. Es war eine geschlossene Mannschaftsleistung und auch die Ersatzbank hat voll mitgezogen und immer wieder gepusht. Das muss der Weg sein, wie wir als FC Kray spielen wollen. Ich freue mich riesig für den ganzen Verein, dass wir endlich den Bock umgestoßen haben; wir genießen den Sieg nun bis Dienstag und dass legen wir den Fokus auf die kommenden Aufgaben."