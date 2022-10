FC Kray feiert den ersten Heimsieg Oberliga Niederrhein: Der FC Kray hat das Kellerduell gegen den FSV Duisburg mit 5:0 für sich entschieden.

Da ist er endlich, der lang ersehnte erste Heimsieg für den FC Kray in der Oberliga Niederrhein. Nach einer, über die gesamten 90 Minuten hochkonzentrierten und leidenschaftlichen Leistung, fuhr das Team um Keeper Jan Fauseweh einen, auch in der Höhe, verdienten 5:0-Sieg gegen den FSV Duisburg ein.

Von Beginn an waren die Krayer Jungs im Spiel, hellwach, agil und setzen den Gast aus Duisburg früh unter Druck. Zwar hatte der FSV in der 10 Minute eine erste Chance, doch im Anschluss spielte nur noch die Krayer Mannschaft. Stürmer Boubakarry Fadika gab bereits in der 14. Minute den Brustlöser, als er aus der Distanz abzog und sein Schuss unhaltbar für Gästekeeper Yildiz im Knick einschlug. Auch in der Folgezeit agierte das Team offensiv, drängte Duisburg in die Defensive und erspielte sich weitere Chancen, doch der zweite Treffer wollte nicht fallen, sodass es mit dem knappen Vorsprung in die Halbzeitpause ging.

Aus der der FC Kray genauso agil herauskam und nahtlos an die erste Halbezeit anknüpfte. In der 55. Minute war dann Joelle Cavit Tomczak auf rechts durchgebrochen und konnte nur durch ein Foulspiel gebremst werden. Der gut leitende Schiedsrichter zeigte zu Recht auf den Elfmeterpunkt, Fadika ließ sich die Gelegenheit nicht nehmen und verwandelte sicher zum 2:0. Und der FCK steckte nicht zurück, drängte auf den nächsten Treffer, der jedoch zuerst nicht fiel. In der 73. Minute war es dann aber soweit; erneut zeichnete Fadika verantwortlich und erhöhte auf 3:0, dem Tomczak nur acht Minuten später das 4:0 folgen ließ. Dem zuvor eingewechselten Danilo Curaba war es dann in der 82. Minute vorbehalten, mit dem 5:0 den Schlusspunkt zu setzen. Groß war der Jubel und die Erleichterung bei Team, Staff und Anhängern nach dem Abpfiff und auch Interimstrainer Rudi Zedi zeigte sich sichtlich zufrieden: