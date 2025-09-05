– Foto: Marian Ograjensek

FC Kray fährt zum Auswärtsspiel gegen den GSV Moers Am kommenden Wochenende steht für Landesligist FC Kray ein Auswärtsspiel auf dem Programm. Am Samstag, 06.09.2025 – 17:30 Uhr gastiert das Team von Trainer Dimitrios Pappas beim aktuellen Tabellensechsten, dem GSV Moers. Verlinkte Inhalte Landesliga 2 FC Kray GSV Moers

Ebenso wie der FC Kray, hat der GSV Moers um Trainer Dirk Warmann nach den ersten der absolvierten Partien der noch jungen Saison sieben Punkte auf der Habenseite. Nachdem man im ersten Saisonspiel bei den starken Sportfreunden Niederwenigern mit 3:2 siegen konnte, ließ man im Heimspiel gegen Aufsteiger Werden-Heidhausen einen 2:0 Sieg folgen. Am letzten Wochenende holte man beim Mülheimer FC 97 ein 1:1 Unentschieden uns ist somit punktgleich mit dem FCK. Moers gilt als einer der Favoriten auf den Aufstieg und es wartet sicher ein schwerer Gegner auf das Krayer Team.

"Wollen Moers zu Fehlern zwingen" Doch Bangemachen gilt nicht für die Krayer Mannschaft, zeigte sie doch in den bisher drei absolvierten Spielen der neuen Saison gute Leistungen und ist nach wie vor ohne Niederlage. Im Verbund defensiv gut stehen, muss das Team um Abwehrchef Michael Tosh Lake, um die gefährliche Offensive der Moerser um den erfahrenen Stürmer Danny Rankl im Zaum zu halten. Hinzu sollten die Umschaltmomente nach Ballgewinn gut umgesetzt werden, um Chancen zu kreieren und diese möglichst zu Treffern zu nutzen. Hierbei kann unser Trainerteam Dimitrios Pappas und Can Senol fast auf den kompletten Kader zurückgreifen; lediglich Luca Kazelis, der sich im Testspiel gegen Vogelheim verletze, wird nicht zur Verfügung stehen.