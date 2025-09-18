Schwieriges Duell für Kray. – Foto: Arno Wirths

FC Kray: Es geht zum Spitzenreiter – Auswärtsspiel beim SV Budberg Nach der knappen 0:1-Heimniederlage in der Vorwoche gegen Viktoria Goch, geht es für den FC Kray am Sonntag, 21. September, um 15 Uhr zum aktuellen Tabellenführer der Landesliga, dem SV Budberg.

Der nächste Gegner um Trainer Tim Wilke, der die vergangene Saison auf Platz vier abschloss, nachdem man lange um den Aufstieg mitspielte, ist stark in die neue Spielzeit gestartet. Nachdem es im ersten Saisonspiel in Lintfort ein 2:2-Unentschieden gab, gewann Budberg alle folgenden vier Partien, wobei man in jedem Spiel mindestens drei Treffer erzielen konnte. Dies alleine zeigt schon die geballte Offensive, die auf den FC Kray zukommt. Wie schon in der abgelaufenen Saison sticht dabei Stürmer Moritz Paul heraus, der in den beiden vergangenen Jahren vermeintlich viele Angebote höherklassiger Vereine hatte, dem SV jedoch treu blieb. Bereits elf Treffer konnte Paul in den bisher absolvierten Spielen erzielen.

Kray kann wohl aus dem Vollen schöpfen Doch für die Krayer Mannschaft gilt es nicht nur sich auf den starken Paul zu konzentrieren, denn Budberg besticht mannschaftlich durch eine enorme Kampfkraft und ist dabei enorm laufstark. Dies sind Attribute, die das Krayer Team in den ersten Saisonspielen ebenfalls ausgezeichnet haben und diese sind auch am Sonntag vonnöten, will man mit Punkten im Gepäck die Heimreise antreten. Hinzu wird es wichtig sein, die Fehlpass-Quote, die gegen Goch ein Problem war, zu reduzieren und nach Ballgewinnen über die schnellen Außen Milot Ademi und Dlovan Ibrahim Nadelstiche zu setzen, so die Budberger Defensive unter Druck zu setzen und Chancen zu kreieren. Trainer Dimitrios Pappas steht voraussichtlich der komplette Kader zur Verfügung.