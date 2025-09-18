FC Kray: Es geht zum Spitzenreiter – Auswärtsspiel beim SV Budberg

Der nächste Gegner um Trainer Tim Wilke, der die vergangene Saison auf Platz vier abschloss, nachdem man lange um den Aufstieg mitspielte, ist stark in die neue Spielzeit gestartet. Nachdem es im ersten Saisonspiel in Lintfort ein 2:2-Unentschieden gab, gewann Budberg alle folgenden vier Partien, wobei man in jedem Spiel mindestens drei Treffer erzielen konnte. Dies alleine zeigt schon die geballte Offensive, die auf den FC Kray zukommt. Wie schon in der abgelaufenen Saison sticht dabei Stürmer Moritz Paul heraus, der in den beiden vergangenen Jahren vermeintlich viele Angebote höherklassiger Vereine hatte, dem SV jedoch treu blieb. Bereits elf Treffer konnte Paul in den bisher absolvierten Spielen erzielen.
Doch für die Krayer Mannschaft gilt es nicht nur sich auf den starken Paul zu konzentrieren, denn Budberg besticht mannschaftlich durch eine enorme Kampfkraft und ist dabei enorm laufstark. Dies sind Attribute, die das Krayer Team in den ersten Saisonspielen ebenfalls ausgezeichnet haben und diese sind auch am Sonntag vonnöten, will man mit Punkten im Gepäck die Heimreise antreten. Hinzu wird es wichtig sein, die Fehlpass-Quote, die gegen Goch ein Problem war, zu reduzieren und nach Ballgewinnen über die schnellen Außen Milot Ademi und Dlovan Ibrahim Nadelstiche zu setzen, so die Budberger Defensive unter Druck zu setzen und Chancen zu kreieren. Trainer Dimitrios Pappas steht voraussichtlich der komplette Kader zur Verfügung.
Trainer Dimitrios Pappas: "Wir haben uns in der Woche noch einmal das Spiel gegen Goch angeschaut und analysiert. In den Trainingseinheiten haben wir allem an unserem Offensivspiel gearbeitet. Außerdem haben wir die Abläufe aufgefrischt, damit wir nach vorne noch besser zusammenspielen. Mit Budberg treffen wir auf eine Mannschaft, die schon lange zusammenspielt. Die Jungs sind extrem laufstark, gehen hart in die Zweikämpfe und sind zuhause richtig. Wir dürfen uns nicht nur auf ihren Stürmer konzentrieren, sondern müssen das Ganze im Blick haben. Am Ende ist Budberg ein direkter Konkurrent in unserer Liga. Wir freuen uns auf das Spiel und wollen dort alles raushauen, um am Ende etwas Zählbares mitzunehmen denn wir vertrauen auf unsere eigenen Stärken."