FC Kray erreicht Kreispokal-Halbfinale FC Kray steht im Halbfinale des Kreispokal Essen. Der Landesligist setzte sich am Mittwochabend mit 4:2 gegen die Sportfreunde Niederwenigern durch und überzeugte dabei vor allem in der ersten Halbzeit.rn von FC Kray / red · Heute, 12:23 Uhr · 0 Leser

Sieg für Kray. – Foto: Mario Sachsenweger

FC Kray steht im Halbfinale des Kreispokal Essen. Der Landesligist setzte sich am Mittwochabend mit 4:2 gegen die Sportfreunde Niederwenigern durch und überzeugte dabei vor allem in der ersten Halbzeit.

Frühe Führung und klare Spielkontrolle Die Mannschaft von Dimitrios Pappas übernahm von Beginn an die Initiative. Im Tor stand Max Nawrath für Raphael Koczor. Bereits nach zwei Minuten brachte Milot Ademi die Gastgeber in Führung, als er von rechts nach innen zog und aus 16 Metern ins lange Eck traf. In der 21. Minute erhöhte Neuzugang Benludvig Elad, der den Ball am Strafraum annahm und platziert zum 2:0 abschloss. Niederwenigern kam durch einen Strafstoß zurück ins Spiel: Frederik Lach verwandelte in der 37. Minute zum 2:1. Kurz vor der Pause stellte Elad jedoch nach einer Ecke den alten Abstand wieder her (45.) und sorgte für das 3:1.