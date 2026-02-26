FC Kray erreicht Kreispokal-Halbfinale

FC Kray steht im Halbfinale des Kreispokal Essen. Der Landesligist setzte sich am Mittwochabend mit 4:2 gegen die Sportfreunde Niederwenigern durch und überzeugte dabei vor allem in der ersten Halbzeit.
Die Mannschaft von Dimitrios Pappas übernahm von Beginn an die Initiative. Im Tor stand Max Nawrath für Raphael Koczor. Bereits nach zwei Minuten brachte Milot Ademi die Gastgeber in Führung, als er von rechts nach innen zog und aus 16 Metern ins lange Eck traf. In der 21. Minute erhöhte Neuzugang Benludvig Elad, der den Ball am Strafraum annahm und platziert zum 2:0 abschloss.
Niederwenigern kam durch einen Strafstoß zurück ins Spiel: Frederik Lach verwandelte in der 37. Minute zum 2:1. Kurz vor der Pause stellte Elad jedoch nach einer Ecke den alten Abstand wieder her (45.) und sorgte für das 3:1.
Auch nach dem Seitenwechsel blieb Kray spielbestimmend. Die Defensive ließ wenig zu, offensiv blieb das Team zielstrebig. In der 67. Minute sah Michael Tosh Lake nach einem Foulspiel die Gelb-Rote Karte. Trotz Unterzahl fiel wenig später die Vorentscheidung: Djibril Camara setzte sich auf rechts durch, seinen Querpass verwertete Edmond Kadrijaj zum 4:1 (69.).
Der Treffer von Rapka in der Nachspielzeit bedeutete lediglich Ergebniskosmetik zum 4:2-Endstand.
Trainer Pappas zeigte sich nach der Partie zufrieden: „Die Jungs sind direkt rausgegangen und haben von Beginn an das Spiel bestimmt. Selbst in Unterzahl hat man kaum gemerkt, dass uns ein Spieler fehlt. Am Ende war es ein völlig verdienter Sieg.“