FC Kray erneut auswärts gefordert.

Für den FC Kray geht es am Sonntag ins zweite Auswärtsspiel hintereinander. Um 15 Uhr ist das Team beim aktuellen Tabellensiebten, dem 1. FC Lintfort, im Einsatz.
Bisher gut läuft die Saison für die Lintforter um Trainer Mohamed El Mimouni, der, nach insgesamt 16 Abgängen, im Sommer im Gegenzug zahlreiche Verstärkungen begrüßen durfte, denn in den bisher absolvierten zehn Partien konnte man fünfmal den Platz als Sieger verlassen. Darunter auch ein 7:1-Kantersieg im Auswärtsspiel bei PSV Wesel Lackhausen. Dem entgegen stehen ein Unentschieden und drei Niederlagen, wobei insbesondere das 0:5 beim Tabellenführer Bottrop heraussticht. Entsprechend fast ausgeglichen ist die Tordifferenz von 22:20 Treffern, wobei bei Lintfort Stürmer Alfred Appiah heraussticht, der in bisher zehn Partien neunmal traf und somit auf Platz zwei der aktuellen Torjägerliste steht.
Insbesondere zu Hause ist Lintfort schwer zu bespielen, jedoch muss es der Krayer Mannschaft um Abwehrchef Semih Köse am Sonntag endlich gelingen, aus der Negativspirale der vergangenen Spiele heraus zu kommen. Dafür wurde unter der Woche in den Trainingseinheiten gearbeitet; Abläufe wurden erneut einstudiert. An Motivation und Einsatz mangelt es nicht. Erneut zogen sie in den Trainingseinheiten sehr gut mit und sind gewillt am Sonntag in Lintfort mit einem Sieg den „Bock“ umzustoßen.
„Natürlich sind sechs Niederlagen in Folge bitter, das braucht man nicht schönreden“, betont Coach Dimitrios Pappas vor dem anstehenden Spiel. „Aber wir schauen nach vorne. Diese Woche ging es im Training vor allem darum, wieder die Basics auf den Platz zu bringen; klare Abläufe, Zweikampfstärke, Kompaktheit und Mut im Spiel nach vorne. Wir wissen, dass wir uns das Selbstvertrauen nur über Leistung und harte Arbeit zurückholen können. Der 1. FC Lintfort ist eine solide Mannschaft, die zuhause schwer zu bespielen ist, aber wir fahren da nicht hin, um nur mitzuhalten. Wir wollen endlich wieder punkten und dafür müssen wir als Team auftreten, gemeinsam arbeiten und uns auch mal wieder für den Aufwand belohnen. Die Jungs ziehen im Training super mit, und wir glauben fest daran, dass der Knoten bald platzt.“