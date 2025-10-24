Der FC Kray hat sich etwas vorgenommen. – Foto: Jochen Classen

FC Kray erneut auswärts gefordert. Für den FC Kray geht es am Sonntag zum 1. FC Lintfort.

Für den FC Kray geht es am Sonntag ins zweite Auswärtsspiel hintereinander. Um 15 Uhr ist das Team beim aktuellen Tabellensiebten, dem 1. FC Lintfort, im Einsatz.

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr 1. FC Lintfort FC Lintfort FC Kray FC Kray 15:00 PUSH Bisher gut läuft die Saison für die Lintforter um Trainer Mohamed El Mimouni, der, nach insgesamt 16 Abgängen, im Sommer im Gegenzug zahlreiche Verstärkungen begrüßen durfte, denn in den bisher absolvierten zehn Partien konnte man fünfmal den Platz als Sieger verlassen. Darunter auch ein 7:1-Kantersieg im Auswärtsspiel bei PSV Wesel Lackhausen. Dem entgegen stehen ein Unentschieden und drei Niederlagen, wobei insbesondere das 0:5 beim Tabellenführer Bottrop heraussticht. Entsprechend fast ausgeglichen ist die Tordifferenz von 22:20 Treffern, wobei bei Lintfort Stürmer Alfred Appiah heraussticht, der in bisher zehn Partien neunmal traf und somit auf Platz zwei der aktuellen Torjägerliste steht.

FCK will den "Bock umstoßen" Insbesondere zu Hause ist Lintfort schwer zu bespielen, jedoch muss es der Krayer Mannschaft um Abwehrchef Semih Köse am Sonntag endlich gelingen, aus der Negativspirale der vergangenen Spiele heraus zu kommen. Dafür wurde unter der Woche in den Trainingseinheiten gearbeitet; Abläufe wurden erneut einstudiert. An Motivation und Einsatz mangelt es nicht. Erneut zogen sie in den Trainingseinheiten sehr gut mit und sind gewillt am Sonntag in Lintfort mit einem Sieg den „Bock“ umzustoßen.