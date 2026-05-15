FC Kray empfängt VfB Bottrop zum vorletzten Heimspiel

Im vorletzten Heimspiel der laufenden Saison empfängt der FC Kray am Sonntag um 15 Uhr den aktuellen Tabellenfünften der Landesliga, Gruppe 2, den VfB Bottrop.
Der VfB Bottrop, der die Hinserie ungeschlagen als Tabellenführer abschloss und als ein heißer Anwärter auf den Oberligaaufstieg galt, erlebte in der Rückrunde, nachdem es im ersten Rückrundenspiel mit dem 6:1-Sieg gegen Rhenania Bottrop zuerst weiter erfolgreich weiter ging, einen wahren Einbruch. Ab dem 20. Spieltag legte der VfB dann eine, nach der Hinserie nicht für möglich gehaltene Niederlagenserie hin, die den Traum vom Aufstieg platzen ließ. Sieben mal in Folge musste das Team als Verlierer den Platz verlassen, und verlor somit die Tabellenspitze aus den Augen.
Doch davon sollte sich die Krayer Mannschaft, die in der vergangenen Woche einen überzeugenden 7:1-Sieg bei Rhenania Bottrop einfuhr, nicht blenden lassen, stellt der VfB Bottrop mit 87 erzielten Treffern nach wie vor die zweitstärkste Offensive der Liga. Diese, um Dreh- und Angelpunkt Raphael Steinmetz, gilt es im Zaum zu halten, soll es am Ende zu einem weiteren Sieg reichen, der aufgrund der nach wie vor engen Tabellensituation vonnöten ist. Hinzu muss es erneut gelingen, wie schon in den letzten Wochen, gute Offensivaktionen zu fahren, Chancen zu erspielen und diese effektiv zu nutzen. Trainer Dimitrios Pappas, der gegen den VfB voraussichtlich auf den kompletten Kader wird zurückgreifen können, hat das Team, gemeinsam mit Co-Trainer Can Senol, unter der Woche auf den kommenden Gegner vorbereitet und man geht positiv und mit Selbstbewusstsein in die Partie.
Trainer Dimitrios Pappas: „Am Wochenende erwartet uns mit 51 Punkten eine Mannschaft aus dem oberen Tabellenbereich, die in der Rückrunde so ein bisschen die Wundertüte der Liga ist. Wenn man sie spielen lässt, haben sie richtig Qualität. Deshalb müssen wir dagegenhalten, unser Spiel auf den Platz bringen und das Selbstvertrauen aus den letzten Spielen mitnehmen. Wir wollen die Partie so lange wie möglich offen gestalten und am Ende natürlich auch etwas Zählbares hierbehalten. Wir spielen zu Hause und wollen den Vorsprung nach unten halten oder weiter ausbauen. Personell sieht es gut aus ,wir haben keine gesperrten Spieler. Jetzt gilt’s, am Wochenende das Maximum rauszuholen.“