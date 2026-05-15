FC Kray empfängt VfB Bottrop zum vorletzten Heimspiel

Der FC Kray hat es mit dem VfB Bottrop zu tun. – Foto: Markus Becker

Der VfB Bottrop, der die Hinserie ungeschlagen als Tabellenführer abschloss und als ein heißer Anwärter auf den Oberligaaufstieg galt, erlebte in der Rückrunde, nachdem es im ersten Rückrundenspiel mit dem 6:1-Sieg gegen Rhenania Bottrop zuerst weiter erfolgreich weiter ging, einen wahren Einbruch. Ab dem 20. Spieltag legte der VfB dann eine, nach der Hinserie nicht für möglich gehaltene Niederlagenserie hin, die den Traum vom Aufstieg platzen ließ. Sieben mal in Folge musste das Team als Verlierer den Platz verlassen, und verlor somit die Tabellenspitze aus den Augen.

Zweitstärkste Offensive der Liga

Doch davon sollte sich die Krayer Mannschaft, die in der vergangenen Woche einen überzeugenden 7:1-Sieg bei Rhenania Bottrop einfuhr, nicht blenden lassen, stellt der VfB Bottrop mit 87 erzielten Treffern nach wie vor die zweitstärkste Offensive der Liga. Diese, um Dreh- und Angelpunkt Raphael Steinmetz, gilt es im Zaum zu halten, soll es am Ende zu einem weiteren Sieg reichen, der aufgrund der nach wie vor engen Tabellensituation vonnöten ist. Hinzu muss es erneut gelingen, wie schon in den letzten Wochen, gute Offensivaktionen zu fahren, Chancen zu erspielen und diese effektiv zu nutzen. Trainer Dimitrios Pappas, der gegen den VfB voraussichtlich auf den kompletten Kader wird zurückgreifen können, hat das Team, gemeinsam mit Co-Trainer Can Senol, unter der Woche auf den kommenden Gegner vorbereitet und man geht positiv und mit Selbstbewusstsein in die Partie.