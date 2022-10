Der FC Kray war in Velbert chancenlos. – Foto: Marian Ograjensek

FC Kray: Derbe 1:6 Niederlage bei TVD Velbert Oberliga Niederrhein: Keine Chance für die Essener.

Mit einer heftigen "Klatsche", endete für Oberligist FC Kray das Auswärtsspiel beim TVD Velbert. Nach 90 Minuten stand eine 1:6 Niederlage auf der Anzeigetafel.

Dabei hatte sich das Krayer Team unter der Woche mit dem 5:0-Heimsieg gegen den FSV Duisburg Selbstvertrauen geholt, doch gegen Velbert war davon über weite Teile des Spiels nichts zu sehen. In den ersten zehn Minuten gelang es noch, Velbert vor Probleme zu stellen, doch mit dem 1:0 für die Hausherren durch Maik Bleckmann in der 11. Minute war der weitere Spielverlauf klar. Schikowski (15,) und Björn Kluft (25.) sorgten mit weiteren Treffern noch vor dem Halbzeitpfiff für eine Vorentscheidung.



In den zweiten 45 Minuten legte die Hausherren nach. Ex-RWE-Spieler Timo Brauer verwandelte zuerst einen Foulelfmeter (50.), ehe Joelle Cavit Tomczak mit seinem Treffer in der 52. Minute Ergebniskosmetik betrieb. Doch der TVD ließ sich ob des Gegentreffers nicht beirren und erhöhte bis zum Abpfiff durch Schikowski (73.) und Di Gaetano (90.) auf 6:1 und der FC Kray verließ mit hängenden Köpfen den Platz.



Ein sichtlich enttäuschter Rudi Zedi gab nach dem Spiel zu Protokoll. "Mit so einem Debakel hätte ich nie im Leben gerechnet. Jedem Gegentreffer ging ein individueller Fehler voraus, ob im Verbund oder nicht. Ich dachte, da wären wir schon weiter. Ich war der Meinung, dass wir den TVD, wie in den ersten zehn Minuten weiter vor Probleme stellen können, doch die Anzahl der Fehler über 90 Minuten waren am Ende wirklich des Guten zu viel. Es sollte sich schleunigst jeder Spieler hinterfragen, ob er sich weiter entwickeln will und seine Leistung steigern will. Velbert hat durch seine Cleverness alle unsere Fehler schonungslos ausgenutzt. Wir werden und müssen hier den Hebel ansetzen, die Jungs wieder aufrichten, um am kommenden Sonntag im nächsten Heimspiel wieder zurück in die Spur zu finden."