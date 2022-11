Der FC Kray will weiter an sich arbeiten. – Foto: Heiko van der Velden

FC Kray: Der SC St. Tönis kommt am Sonntag Oberliga Niederrhein:

Für Oberligist FC Kray steht am Sonntag um 15 Uhr, das nächste Heimspiel an. In der KrayArena geht es gegen den SC St. Tönis.

Der aktuelle Tabellenzehnte der Oberliga, der nach einer Fusion von DJK Teutonia und SV St. Tönis im Frühjahr 2022, nun als SC St. Tönis an den Start geht, hat aktuell 23 Punkten auf der Habenseite und kommt mit einer Miniserie von 3 ungeschlagenen Spielen in Folge in die KrayArena. Trainer Alexander Thamm, der den Posten beim SC im Sommer übernahm, kann mit seiner Mannschaft bisher auf einen guten Saisonverlauf zurückblicken. Sechs Siege konnte das Team bisher einfahren; unter anderem gelangen Siege gegen den VfB Homberg und den ETB SW Essen. Fünfmal konnte man ein Unentschieden erreichen, wobei der SC gerade mit dem 2:2 bei Ligafavorit KFC Uerdingen aufhorchen ließ. Lediglich vier Partien endeten ohne Punktgewinn. Somit ist die bisherige Saisonbilanz fast ausgeglichen. Mit Abwehrspieler Lukas Stiels (fünf Treffer) und Mittelfeldakteur Konstantin Möllering (vier Treffer), stechen zwei torgefährliche Spieler heraus, auf die das Krayer Team, gerade bei Standardsituationen, die es zu vermeiden gilt, achten muss. Der Gast aus St. Tönis wird am Sonntag sicher alles daransetzen, weiter in der Erfolgsspur zu bleiben, doch die Krayer Mannschaft wird hier alles in die Waagschale werfen, dass es nicht so kommt, benötigt man in der aktuellen Situation jeden Punkt.



Bei der Betrachtung und Analyse der Spiele des FC Kray ist es mittlerweile wie bei einer Schallplatte, die einen „Sprung“ hat. Auch in der Vorwoche beim SC Union Nettetal, wie schon in vielen Spielen zuvor, agierte und spielte die Mannschaft über einen längeren Zeitraum des Spiels gut agil und gefällig, belohnte sich aber nicht mit Treffern, um am Ende mit leeren Händen da zu stehen. Das Problem ist nach wie vor, dass es, aus welchem Grunde auch immer, nicht gelingt, die Leistung über die kompletten 90 Minuten auf den Platz zu bringen. Dazu passieren immer noch zu häufig individuelle Fehler, die von den Gegnern schonungslos ausgenutzt werden. In der Trainingswoche wurde erneut Ursachenforschung betrieben; an der Konzentration gearbeitet und das Team auf die kommende Aufgabe eingeschworen. Sehr zum Leidwesen des Trainerteams, hat sich nach dem vergangenen Wochenende die Verletztenliste weiter vergrößert. Zu den Langzeitverletzten Gianluca Cirillo, Maurice Band und Simeon Louma gesellen sich nun auch noch Marcel Rosbach, der schon letzte Woche kurzfristig passen musste, sowie Joelle Cavit Tomczak, der in Nettetal ausgewechselt werden musste, hinzu.



"Mit dem SC St. Tönis erwartet uns eine Mannschaft, die ich von der Qualität ähnlich einschätze, wie unsere letzten Gegner aus Baumberg und Nettetal. Es ist für uns immer noch ärgerlich, dass wir uns in den beiden letzten Spielen nicht für die gute Leistung belohnt haben, da uns leider nach wie vor individuelle Fehler um den Lohn bringen", so Rudi Zedi vor der Partie gegen St. Tönis. "Wir müssen und werden das Team nun auch in die Pflicht nehmen; es muss die mentale Stärke auf den Platz gebracht werden, nicht nach einem Gegentreffer einzubrechen. Das fordern wir für die kommenden Spiele von der Mannschaft und daran haben wir in den Trainingseinheiten weitergearbeitet. Wenn wir in der Lage sind, das über 90 Minuten abzurufen, was wir in den beiden letzten Spielen in 60 bzw. 45 Minuten gezeigt haben, dann liegen die Chancen gut, mal wieder einen Sieg einzufahren. Ich erwarte, dass sich das Team über die kompletten 90 Minuten wehrt, eine engagierte Leistung auf den Platz bringt und die Fehler weiter minimiert."