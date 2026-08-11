FC Kray: Camara bleibt, Kulalic kehrt zurück

Der FC Kray startet gut gewappnet in die neue Saison. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Am Sonntag geht es für den FC Kray mit einem Auswärtsspiel bei der DJK Blau-Weiß Mintard in die neue Saison. Wenige Tage zuvor kann der Verein zwei wichtige Personalentscheidungen verkünden. Zum einen hat Djibril Camara seinen Vertrag beim FCK verlängert, zum anderen kehrt Ahmed Kulalic zurück.

Vor seiner dritten Saison im Trikot des FC Kray steht Djibril Camara. Der 24 Jahre alte Außenverteidiger hat seinen Vertrag beim FCK verlängert und trägt damit auch in Zukunft das blau-grüne Trikot. In den vergangenen beiden Spielzeiten gehörte er stets zum Stammpersonal. 52 Mal lief er bislang für den FCK in der Liga auf, erzielte dabei zwei Tore und bereitete vier weitere Treffer vor. Im Sommer 2024 wechselte er vom VfB Frohnhausen zum FC Kray und entwickelte sich dort stetig weiter. Inzwischen ist er ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft. Schon in der Jugend spielte er für Kray, ehe ihn sein Weg zur SpVgg Steele, dem ETB Schwarz-Weiß Essen und nach Frohnhausen führte.

Einen Rückkehrer kann FCK-Coach Dimitrios Pappas zwischen den Pfosten begrüßen. Torwart Ahmed Kulalic komplettiert damit das Torwarttrio für die kommende Saison gemeinsam mit Max Nawrath und Paul Mauer. In der Jugend wurde der 22-Jährige unter anderem bei der SG Wattenscheid 09, Rot-Weiss Essen und dem ETB ausgebildet, für Kray stand er in der Saison 2024/25 in zwei Begegnungen im Tor. "Wir haben mit Ahmed einen talentierten Torwart in unseren Reihen, der bereits in der Vergangenheit gezeigt hat, was er drauf hat. Wir freuen uns auf seine nächsten Schritte", erklärt der Sportliche Leiter, Dennis Blasczyk.