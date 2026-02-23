FC Kray bringt ein 3:3 von der DJK BW Mintard mit

Mit einem Punkt im Gepäck trat Landesligist FC Kray am Sonntag die Heimreise vom Ligaspiel der Gruppe 2 bei der DJK Blau-Weiß Mintard an, es hätten jedoch drei Punkte sein können.
Bei regnerischem Wetter fand die Krayer Mannschaft in der ersten Halbzeit nicht gut ins Spiel. Viele Aktionen blieben zuerst Stückwerk, das Team kam nicht zwingend nach vorne. Auch die Gastgeber aus Mintard taten sich schwer, sodass sich beide Teams in den ersten 45 Minuten weitestgehend neutralisierten. Der FC Kray schaffte es dann sich ein wenig zu stabilisieren, doch eine kurze Schwächephase kurz vor der Halbzeit nutzte Mintard dann durch Lukas Mühlenfeld in der 41. Minute zur Halbzeitführung.
Trainer Dimitrios Pappas schien dann in der Halbzeitpause die richtigen Worte gefunden zu haben, denn von Beginn der zweiten Halbzeit an war der FC Kray dann voll im Spiel. Der Ball lief gefällig und es dauerte bis zur 61. Minute, ehe das Team sich belohnte. Milot Ademi traf zum verdienten 1:1 - und es kam noch besser. Nur fünf Minuten später legte Milot Ademi mit seinem zweiten Treffer nach und brachte seine Farben in Führung. Kray war nun tonangebend und erhöhte in der 71. durch Benludvig Elad gar auf 3:1. Doch postwendend gelang den Hausherren durch den Ex-Krayer Marvin Matten das 2:3. Unmittelbar nach dem Anschlusstreffer hatte die Krayer Mannschaft dann die Chance auf den vierten Treffer, doch der Abschluss ging über das Tor der Hausherren, die in der 82. Minute nach einer Standardsituation durch Noah Stemmer noch den Ausgleich erzielten.
Trainer Dimitrios Pappas: „Wenn man vor dem Spiel gesagt hätte, dass wir am Ende einen Punkt holen, hätten wir wahrscheinlich sofort unterschrieben. Aber wenn man den Spielverlauf sieht, ärgert es schon ein bisschen, dass wir da zwei Punkte liegenlassen. Die erste Halbzeit war alles andere als unser Spiel. Beide Teams haben nicht viel gezeigt, und Mintard nutzt dann kurz vor der Pause eine kleine Schwäche von uns und geht 1:0 in Führung. In der Kabine haben wir ein paar Sachen angesprochen, die wir besser machen wollen. Plötzlich läuft's bei uns richtig rund. Wir drehen das Spiel, gehen mit 3:1 in Führung und das war absolut verdient. Danach wird's nochmal spannend: Nach einer Standardsituation bekommen wir das 2:3, wir kriegen eine Riesenchance auf das 4:2, aber wir schießen drüber. Kurz darauf nutzt Mintard wieder eine Standardsituation und macht das 3:3. Am Ende können wir mit dem Punkt leben. Wichtig ist: Wenn wir so spielen wie in der zweiten Halbzeit, holen wir unsere Punkte. Wir glauben weiter an die Jungs, und wenn wir so auftreten, ist noch einiges möglich.“
Bereits am Mittwoch steht das nächste Pflichtspiel an. Um 19 Uhr geht es im diesjährigen Kreispokal Essen in der KrayArena gegen den Ligakonkurrenten SF Niederwenigern.