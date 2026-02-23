FC Kray bringt ein 3:3 von der DJK BW Mintard mit Landesliga, Gruppe 3: Turbulentes Spiel zwischen Blau-Weiß Mintard und dem FC Kray findet keinen Sieger. von FC Kray / Frank Diedirichs · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

Der FC Kray musste sich nach 3:1-Führung noch mit einem Punkt begnügen. – Foto: Mario Sachsenweger

Mit einem Punkt im Gepäck trat Landesligist FC Kray am Sonntag die Heimreise vom Ligaspiel der Gruppe 2 bei der DJK Blau-Weiß Mintard an, es hätten jedoch drei Punkte sein können.

Bei regnerischem Wetter fand die Krayer Mannschaft in der ersten Halbzeit nicht gut ins Spiel. Viele Aktionen blieben zuerst Stückwerk, das Team kam nicht zwingend nach vorne. Auch die Gastgeber aus Mintard taten sich schwer, sodass sich beide Teams in den ersten 45 Minuten weitestgehend neutralisierten. Der FC Kray schaffte es dann sich ein wenig zu stabilisieren, doch eine kurze Schwächephase kurz vor der Halbzeit nutzte Mintard dann durch Lukas Mühlenfeld in der 41. Minute zur Halbzeitführung. Kray dreht das Spiel - und kassiert dann noch zwei Gegentore Trainer Dimitrios Pappas schien dann in der Halbzeitpause die richtigen Worte gefunden zu haben, denn von Beginn der zweiten Halbzeit an war der FC Kray dann voll im Spiel. Der Ball lief gefällig und es dauerte bis zur 61. Minute, ehe das Team sich belohnte. Milot Ademi traf zum verdienten 1:1 - und es kam noch besser. Nur fünf Minuten später legte Milot Ademi mit seinem zweiten Treffer nach und brachte seine Farben in Führung. Kray war nun tonangebend und erhöhte in der 71. durch Benludvig Elad gar auf 3:1. Doch postwendend gelang den Hausherren durch den Ex-Krayer Marvin Matten das 2:3. Unmittelbar nach dem Anschlusstreffer hatte die Krayer Mannschaft dann die Chance auf den vierten Treffer, doch der Abschluss ging über das Tor der Hausherren, die in der 82. Minute nach einer Standardsituation durch Noah Stemmer noch den Ausgleich erzielten.