FC Kray bricht die Negativserie

Bei ungemütlichem nasskaltem Wetter fand der FC Kray von Beginn an gut in die Partie. Bereits in der achten Minute ergab sich die erste Chance zur Führung, doch Stürmer Mohammed El Zein scheiterte an Bottrops Keeper Schumacher. Und nur zwei Minuten später die nächste Gelegenheit: Nach einem feinen Pass von Michael Tosh Lake in die Schnittstelle, lief Luca Kazelis alleine auf das Gästetor zu, aber erneut war Gästekeeper Schumacher auf dem Posten und verhinderte den Einschlag. Und es ging weiter mit dem Chancenwucher. In Minute 12 kam Mohammed El Zein frei vor dem Tor an den Ball – sein Schuss strich jedoch am langen Pfosten vorbei. Doch in der 19. Minute war es dann soweit. Nach einer Ecke stand Mohammed El Zein goldrichtig und netzte zur 1:0-Führung ein. Die Gäste aus Bottrop kamen im Nachgang besser ins Spiel, auch weil sich das Krayer Team ein wenig zurückzog. Keeper Raphael Koczor musste in der 33. Minute nach einem Distanzschuss eingreifen und sicherte seinem Team somit die 1:0-Halbzeitführung.

Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit war die Krayer Mannschaft zuerst spielbestimmend. Faris El Maaroufi kam in der 56. Minute, schön freigespielt, im gegnerischen 16er an den Ball, doch statt abzuschließen, suchte er Edmond Kadrijai: Bottrops Abwehr konnte den Ball klären. In der 65. Minute erhöhte das Krayer Team dann auf 2:0. Nach einem schnell vorgetragen Konter stieß Milot Ademi auf rechts durch, zog aus 18 Metern ab und brachte sein Team mit 2:0 in Führung. Und es kam noch besser. Nach einer gut geschlagenen Flanke von Faris El Maaroufi kam Mohammed El Zein zum Abschluss und traf zum 3:0. Doch wie aus dem Nichts kam der Gast aus Bottrop in der 80. Minute durch Sakiz zum Anschluss. Bottrop machte nun Druck und konnte in der 89. Minute durch Jusik gar verkürzen. Doch mit Geschick und vollem Einsatz brachte der FC Kray die Führung über die Zeit und konnte nach langer Zeit endlich wieder über einen Sieg jubeln.

Trainer Dimitrios Pappas nach dem Sieg: „Das Spiel heute gegen Rhenania Bottrop war so, dass der Gegner sich in der Anfangsphase nicht hätte beschweren können, wenn wir bereits 3:0 geführt hätten. Dann machen wir das 1:0, verlieren anschließend aber ein bisschen die Ordnung. Wir lassen den Gegner kommen und geraten in zwei, drei gefährliche Situationen, die sie zum Glück nicht sauber zu Ende gespielt haben.“

Weiter führt der Kray-Trainer aus: „In der zweiten Halbzeit machen wir dann das 2:0 und 3:0 und fühlen uns wahrscheinlich zu sicher, und genau das darf uns in unserer Situation nicht passieren. Wir müssen das Spiel bis zum Ende konzentriert durchspielen und kein unnötiges Risiko in der eigenen Hälfte eingehen. Mit dem 3:1 bauen wir den Gegner wieder auf, kassieren das 3:2 und wenn wir Pech haben, fällt sogar noch das 3:3. Dann stehen wir da wie gegen Lintfort, wo der Gegner weniger vom Spiel hatte, aber seine Chancen effektiv genutzt hat. Unterm Strich war der Sieg für uns trotzdem völlig verdient, weil wir mehr vom Spiel und die klareren Chancen hatten.“

Weiter geht es für den FC Kray mit einem Testspiel am Donnerstag den 20.11.2025. Dann geht es um 19:15 Uhr gegen Bezirksliga-Tabellenführer SV Burgaltendorf.