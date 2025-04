Kray gewann im Derby. – Foto: Marian Ograjensek

FC Kray bezwingt Schlusslicht SpVgg Steele problemlos Der nächste Dreier für Landesligist FC Kray ist unter Dach und Fach. Im Stadtderby bei der SpVgg Steele 03/09, siegte das Poelman-Team am Freitagabend verdient mit 3:0.

Bei frühlingshaften Temperaturen fand die Krayer Mannschaft von Beginn an gut in die Partie; der Ball lief sicher durch die Reihen und man hatte das Spiel im Griff. Bereits in der 8. Minute die erste Chance, doch der Schuss von Marc André Gotzeina geriet zu zentral, sodass Steele-Keeper Nawrath keine Mühe hatte. Wenige Minuten später, hatten dann die Hausherren die erste Chance, doch im 1 gegen 1 behielt FCK-Schlussmann Raphael Koczor die Ruhe und parierte. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit verlor Kray dann ein wenig den Faden, den man jedoch kurz vor der Pause wiederfand und in Führung ging. Stürmer Emmanuel Yeboah stand nach einem Abpraller goldrichtig und netzte in der 42. Minute zur Führung ein.

Dies gab der Mannschaft Rückenwind, denn mit Beginn der zweiten Halbzeit, brachte man die spielerische Dominanz auf den Platz und ließ Steele nicht mehr zur Entfaltung kommen. Doch es dauerte bis zur 62. Minute, bis sich dies auch auf der Anzeigetafel niederschlug. Nach einem abgefälschten Distanzschuss von Juri Korte, kam der eingewechselte Emir Basoglu im Strafraum an den Ball und traf zum 0:2. Damit war die Partie so gut wie entschieden, denn die von Semih Köse organisierte Defensive stand zu stabil und ließ keine weiter Chance der Hausherren zu. Sieben Minuten vor Schluss dann die schönste Offensivaktion des Krayer Teams, dass sich auf der rechten Außenbahn durch kombinierte, den Ball punktgenau an den langen Pfosten brachte, wo Edmond Kadrijaj wartete, zum 0:3 Endstand einschob und so den Derbysieg perfekt machte. Poelman mit positivem Fazit