FC Kray bei Sportfreunde Niederwenigern gefordert

Der FC Kray hat zuletzt dreimal in Folge verloren.

Bereits am Freitag geht es für Landesligist FC Kray im Ligabetrieb weiter. Das Team gastiert um 15 Uhr beim Oberliga-Absteiger Sportfreunde Niederwenigen, dem aktuellen Tabellenvierzehnten der Landesliga, Gruppe 2.

Morgen, 15:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern Niederwenig. FC Kray FC Kray 15:00 PUSH Die SF Niederwenigern konnten nach dem Abstieg aus der Oberliga einen Großteil des Kaders zusammenhalten und verstärkte sich mit einigen Neuzugängen, unter ihnen der erfahrene Frederik Lach vom ETB SW Essen (93 Regionalligaspiele, 98 Oberligaspiele), sowie mit Spielern aus dem U19-Bereich. Die Vorbereitung lief gut. In sechs Testspielen siegten die Sportfreunde fünfmal, kassierte eine Niederlage und stand in allen Partien defensiv stabil. Insgesamt kassierte sie in diesen Spielen gerade einmal drei Gegentreffer. Doch mit Beginn der Landesligasaison schien dann die defensive Stabilität abhandengekommen zu sein. Aus den bisher absolvierten sieben Partien, holten sie einen Sieg, zwei Unentschieden, kassierten vier Niederlagen und mussten in diesem Spielen 17 Gegentreffer hinnehmen. Somit steht Niederwenigern aktuell im unteren Tabellendrittel und will die Bilanz sicher am Freitag mit einem Heimsieg verbessern.

FC Kray will Negativserie beenden Der FC Kray um Mittelfeldspieler Ferhat Mumcu brennt nach zuletzt drei Niederlagen in Folge und der bisher schlechtesten Saisonleistung vom vergangenen Wochenende gegen Hamborn 07 auf Wiedergutmachung. Neben dem Willen, wie schon in den bisherigen Spielen, über 90 Minuten alles zu geben, muss nun gegen Niederwenigern auch wieder der Ball gut laufen und von Beginn an Zugriff auf das Spiel gefunden werden. Hierbei wird es ebenfalls wichtig sein, defensiv gut zu stehen, die Fehlpassquote, die das Team gerade in der vergangenen Woche oft in Verlegenheit brachte, zu minimieren, und nach Ballgewinnen schnell umzuschalten, um so offensive Akzente zu setzen und Torchancen zu kreieren.