FC Kray: Auswärts geht es zu Viktoria Goch

Der FC Kray trifft auf die Viktoria Goch – Foto: Mario Sachsenweger

Der aktuelle Tabellenneunte blickt als Aufsteiger bisher auf eine gute Spielzeit zurück. Bockstark startete man in die Spielzeit, blieb in den ersten acht Partien ohne Niederlage und setzte sich vorerst im oberen Tabellendrittel fest. Doch nach dieser Serie setzte es gegen den VfB Bottrop und Wesel die ersten zwei Niederlagen. Zwar gelangen im Nachgang noch zwei weitere Siege, doch mittlerweile wartet Goch seit acht Partien auf einen weiteren Sieg sodass man aktuell im Niemandsland der Tabelle steht.

Dass dennoch ein starker und gefährlicher Gegner auf die Krayer Mannschaft wartet, zeigte das Hinspiel, das mit 0:1 verloren ging. Entsprechend ist das Krayer Team heiß darauf, Wiedergutmachung zu betreiben und mit einem weiteren Sieg wichtige Punkte einzufahren. Bisher zeigte sich die Mannschaft in den bisherigen Spielen im Jahr 2026 stabil und spielfreudig; auch wenn das Ergebnis in einigen Partien dies nicht widerspiegelte. Im Kreispokal der Vorwoche besiegte man den Ligarivalen SF Niederwenigern nach einer starken Leistung mit 4:2 und an diese Leistung gilt es auch am Sonntag in Goch anzuknüpfen, will man mit Punkten im Gepäck die Heimreise antreten. Für das Spiel wird voraussichtlich der komplette Kader zur Verfügung stehen.

Trainer Dimitrios Pappas: „Am Wochenende geht es für uns auswärts zu Viktoria Goch. Auch wenn Goch aus den letzten vier Spielen nur zwei Punkte geholt hat, wissen wir um ihre Qualität. Die Mannschaft hat viel Erfahrung und hat bereits gezeigt, dass sie jederzeit ins Spiel zurückkommen kann. Nach dem spielfreien Wochenende lag unser Fokus zunächst auf dem Team. Bei unserem Servicepartner, Physiotherapie Dörmann stand Teambuilding auf dem Programm, ergänzt durch eine kleine Einheit sowie Maßnahmen zur Regeneration und Kraft. In dieser Woche arbeiten wir besonders an unserem kompakten Spiel. Vor allem im Spielaufbau wollen wir unnötige Ballverluste und einfache Fehlpässe vermeiden; genau daran lag in den letzten Spielen unser größtes Verbesserungspotenzial. Die Basics bleiben natürlich entscheidend: hinten stabil stehen und vorne die Chancen nutzen. Wir freuen uns auf das Spiel und wollen etwas Zählbares mit nach Hause bringen.“



