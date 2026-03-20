FC Kray: Abstiegskampf pur in Hamborn

Kray ist gefordert. – Foto: Imago/Funke Foto Services

Die Gastgeber spielten eine Hinrunde zum Vergessen. Lediglich drei Siege und ein Unentschieden stehen zwölf Niederlagen gegenüber, sodass sich Hamborn früh im Tabellenkeller wiederfand. Der Verein reagierte und verpflichtete mit Soumiya Bouhadi eine neue Trainerin. Die frühere Co-Trainerin von David Odonkor bei BW Mintard brachte zwar neue Impulse, doch die Ergebnisse blieben bislang hinter den Erwartungen zurück.

Kray will Entwicklung bestätigen

Doch auch der FC Kray steht unter Druck. Aktuell rangiert das Team auf dem Relegationsplatz und hat drei Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Dennoch machen die jüngsten Leistungen Mut. Auch wenn die Ergebnisse zuletzt nicht immer stimmten, ist eine klare Entwicklung erkennbar.

Diese positiven Ansätze sollen nun auch in Hamborn auf den Platz gebracht werden. Entscheidend wird sein, defensiv stabil zu stehen und offensiv gezielt Nadelstiche zu setzen. Ziel ist es, den nächsten Sieg einzufahren – auch als Revanche für die Niederlage im Hinspiel. Verzichten muss Kray dabei auf Kapitän David Leinweber, der zuletzt die Gelb-Rote Karte sah.

Pappas: „Ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel“

Trainer Dimitrios Pappas ordnet die Bedeutung der Partie klar ein: „Uns erwartet mit Hamborn ein Gegner, gegen den wir das Hinspiel verloren haben. Umso wichtiger ist es für uns, am Wochenende ein gutes Spiel zu machen. Es ist ein ganz entscheidendes Spiel im Abstiegskampf. Wir wollen zeigen, dass sich die Mannschaft seit der Hinrunde weiterentwickelt hat, dass wir als Team gewachsen sind und aus den vergangenen Spielen gelernt haben. Die Leistungen der letzten Wochen gehen in die richtige Richtung, aber wir müssen vor allem vor dem Tor noch effektiver werden. Gleichzeitig liegt ein großer Fokus darauf, defensiv stabil zu stehen und endlich wieder zu null zu spielen. Wenn wir kein Gegentor bekommen, sind wir immer in der Lage, vorne selbst eines zu machen. Es ist ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel. Wir werden alles reinwerfen, die Woche über mit voller Konzentration arbeiten und am Wochenende bereit sein.“