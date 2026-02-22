FC Krauchenwies: "Wir wollen in der Rückrunde nochmals Gas geben"

Der FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen steht zu Winterpause im gesicherten Mittelfeld der Bezirksliga Oberschwaben. Trainer Jörg Schreyeck spricht über verpasste Punkte, verlorene Kompaktheit – und den Anspruch, in der Rückrunde wieder Stabilität zu zeigen.
Vorbereitung mit Fokus auf Details
Die Winterarbeit steht ganz im Zeichen der Feinjustierung. „Wir wollen die Vorbereitung nutzen, um die Abläufe zu stabilisieren und Spieler auf unterschiedlichen Positionen testen“, erklärt Jörg Schreyeck.
Ein zentrales Element ist das Trainingslager. „Außerdem wollen wir uns im Trainingslager nochmals gemeinsam auf die Rückrunde einschwören.“ Der Trainer setzt damit bewusst auf eine Mischung aus sportlicher Arbeit und mannschaftlicher Geschlossenheit.
Ordentlicher Start, unzureichende Ausbeute
Mit 28 Punkten aus 19 Spielen rangiert Krauchenwies auf Platz acht der Tabelle. Die Bilanz von 8 Siegen, 4 Unentschieden und 7 Niederlagen bei 39:25 Toren zeigt eine insgesamt solide Vorrunde. Dennoch ist Schreyeck nur bedingt zufrieden: „Die Mannschaft hat im ersten Halbjahr vieles richtig gemacht, sich aber leider zu wenig belohnt. Es wären mehr Punkte möglich gewesen.“
Besonders der Saisonbeginn war vielversprechend. „Wir sind sehr gut in die Runde gestartet, haben wenig Gegentore zugelassen“, sagt Schreyeck. Doch die Stabilität hielt nicht an: „Das hat sich dann leider in den letzten Spielen gedreht.“
Breiter Kader als Stärke
„Die ersten Spiele konnten wir mit einem breiten und ausgeglichenen Kader bestreiten.“ Diese Tiefe zahlte sich aus: „Da haben wir auch Spiele durch die Einwechslungen für uns entscheiden können. Außerdem haben sich die jungen Spieler sehr gut integriert.“ Für einen Bezirksligisten ist das ein wichtiger Baustein – sportlich wie perspektivisch.
Der Wendepunkt lag im Defensivverhalten. „Wir haben im Laufe der Runde die Kompaktheit verloren und damit auch einen Teil der Spiele.“
Rückrunde mit neuem Anlauf
„Wir wollen in der Rückrunde nochmals Gas geben und zeigen, was in jedem Einzelnen und in der Mannschaft drinsteckt.“ Der Ansatz bleibt pragmatisch: „Wir schauen von Woche zu Woche und wollen so viele Spiele wie möglich erfolgreich gestalten.“
Konstanz im Kader
„In der Winterpause gab es keine Veränderungen“, betont Schreyeck. Kontinuität soll Stabilität fördern.
Klare Verhältnisse an der Spitze
An der Tabellenspitze sieht Schreyeck einen dominanten Favoriten. „Der FC Mengen war bisher das Maß aller Dinge. Wenn sie so weitermachen, werden sie sich die Meisterschaft holen.“
„Bei den Abstiegsplätzen ist es ziemlich eng, da möchte ich mich nicht festlegen“, sagt Schreyeck.