FC Krauchenwies: "Wir wollen in der Rückrunde nochmals Gas geben" FuPa-Teamcheck: Krauchenwies will Stabilität zurückgewinnen von Matthias Kloos · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Nicole Halder

Der FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen steht zu Winterpause im gesicherten Mittelfeld der Bezirksliga Oberschwaben. Trainer Jörg Schreyeck spricht über verpasste Punkte, verlorene Kompaktheit – und den Anspruch, in der Rückrunde wieder Stabilität zu zeigen.

Vorbereitung mit Fokus auf Details



Die Winterarbeit steht ganz im Zeichen der Feinjustierung. „Wir wollen die Vorbereitung nutzen, um die Abläufe zu stabilisieren und Spieler auf unterschiedlichen Positionen testen“, erklärt Jörg Schreyeck. Ein zentrales Element ist das Trainingslager. „Außerdem wollen wir uns im Trainingslager nochmals gemeinsam auf die Rückrunde einschwören.“ Der Trainer setzt damit bewusst auf eine Mischung aus sportlicher Arbeit und mannschaftlicher Geschlossenheit.

Ordentlicher Start, unzureichende Ausbeute



Mit 28 Punkten aus 19 Spielen rangiert Krauchenwies auf Platz acht der Tabelle. Die Bilanz von 8 Siegen, 4 Unentschieden und 7 Niederlagen bei 39:25 Toren zeigt eine insgesamt solide Vorrunde. Dennoch ist Schreyeck nur bedingt zufrieden: „Die Mannschaft hat im ersten Halbjahr vieles richtig gemacht, sich aber leider zu wenig belohnt. Es wären mehr Punkte möglich gewesen.“ Besonders der Saisonbeginn war vielversprechend. „Wir sind sehr gut in die Runde gestartet, haben wenig Gegentore zugelassen“, sagt Schreyeck. Doch die Stabilität hielt nicht an: „Das hat sich dann leider in den letzten Spielen gedreht.“