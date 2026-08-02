FC Krauchenwies gewinnt erstmals den Krone Pokal

Die erste Torchance gehörte bereits nach zwei Minuten der SGM FC 99/FC Laiz. Dominik Weber dribbelte von rechts in den Strafraum und schloss mit links ab. Die anschließende Ecke brachte jedoch keinen Erfolg. Insgesamt hatte die SGM FC 99/FC Laiz in der Anfangsphase mehr vom Spiel. Ein zentraler Freistoß von Weber aus 18 Metern stellte Heinstettens Torhüter Manuel Rapp vor keine Probleme. Mit zunehmender Spieldauer kam auch die SGM Heinstetten besser in die Partie. Zunächst tauchte Mika Strobel frei vor Winz auf, scheiterte jedoch am Schlussmann. Drei Minuten später blieb Winz auch gegen Haselmeier Sieger. In der Folge spielte sich das Geschehen überwiegend im Mittelfeld ab. Kurz vor der Pause kam Weber noch einmal zum Abschluss, ehe sich auf der Gegenseite Heinstetten sehenswert durchkombinierte. Strobel versuchte es mit einem Lupfer, fand jedoch erneut seinen Meister in Winz. Im direkten Gegenzug zielte Richter nach einem schnellen Konter zu ungenau. Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Partie lebendig. Weber verfehlte mit einem Schuss den linken Pfosten nur knapp. In der 41. Spielminute eroberte Krauß nach einem umstrittenen Zweikampf den Ball und spielte sofort steil in die Spitze. Elias Schlude blieb vor dem Tor eiskalt und schob zur Führung für Heinstetten ein. Der SGM FC 99/FC Laiz schien anschließend die Kräfte zu schwinden. Zwar bemühten sich die Spieler um den Ausgleich, doch nach dem Gegentreffer fehlte die nötige Konsequenz, um gefährlich vor das Tor zu kommen. Auch eine Kopfballverlängerung von Haberer brachte keinen Erfolg. Erst in den Schlussminuten entwickelte die SGM FC 99/FC Laiz noch einmal Druck, fand jedoch weiterhin keinen Weg am gegnerischen Torhüter vorbei. Kurz vor dem Abpfiff wurde es an der Seitenlinie noch einmal hitzig. Nach einem Wortgefecht zwischen Spielertrainer Frank Dilger und dem Schiedsrichter zeigte dieser Dilger die Gelb-Rote Karte. Am Ausgang der Partie änderte das jedoch nichts mehr. Die SGM Heinstetten gewann mit 1:0 und sicherte sich damit Platz fünf beim Kronepokal 2026.

Die SGM Schmeien rotierte im Vergleich zum Halbfinale auf gleich sechs Positionen. Der TSV Harthausen/Scher war als einzige Mannschaft ohne Spielgemeinschaft inzwischen eine echte Seltenheit im Teilnehmerfeld – an Qualität mangelte es jedoch keineswegs. Der Klassenunterschied war über weite Strecken sichtbar. Dennoch hielt Schmeien in der Anfangsphase gut dagegen und ließ zunächst lediglich zwei Halbchancen zu. Die beste Gelegenheit der ersten Halbzeit hatte Harthausen nach einem Eckball, doch der Abschluss landete harmlos in den Armen von Binder. Kurz vor der Pause kam Marcel Kosic aus spitzem Winkel zum Abschluss, doch erneut war Binder zur Stelle und hielt seine Mannschaft im Spiel. Direkt nach dem Seitenwechsel wurde es brenzlig. Finn Locher wurde am Strafraum freigespielt, legte den Ball am eingewechselten Torhüter Stauß vorbei, verzog jedoch knapp am rechten Pfosten. Nur eine Minute später machte er es nach einem starken Zuspiel von Czopiak besser und schob diesmal zur Führung ein. In der Folge kam Locher im Minutentakt zu Abschlüssen. Schmeien konnte sich häufig nur noch mit Fouls behelfen. In der 41. Spielminute erhöhte Marcel Kosic auf 2:0, als er den Torhüter geschickt umkurvte und ins leere Tor einschob. Harthausen dominierte die zweite Halbzeit nun deutlich und zeigte den zahlreichen Zuschauern den Klassenunterschied. Gauggel setzte sich auf der rechten Seite stark durch und legte überlegt zurück auf Locher, der das verdiente 3:0 erzielte. In der 50. Spielminute machte Locher mit seinem dritten Treffer den lupenreinen Hattrick perfekt. Am Ende gewann der TSV Harthausen/Scher hochverdient mit 4:0 und sicherte sich den dritten Platz.

Finale

FC Krauchenwies/Hausen/Göggingen – SGM Heuberg 2:0 (1:0)

Tore: 1:0 Patrick Häberle (13.), 2:0 Valentin Bauch-Bok (48.)

Die erste Chance des Endspiels gehörte Valentin Bauch-Bok, der nach einem Eckball im Fallen abschloss und Torhüter Schütz prüfte. Beide Mannschaften zeigten in den ersten zehn Minuten, warum sie verdient im Finale standen. Intensive Zweikämpfe und hohes Tempo sorgten für eine abwechslungsreiche Anfangsphase. Ein Schuss von Müller wurde zunächst geblockt. Den folgenden Eckball köpfte Bauch-Bok gefährlich aufs Tor. Schütz reagierte zunächst glänzend, doch den Abpraller setzte Patrick Häberle per Kopf zur Führung ins Netz. Krauchenwies-Torhüter Kremer verlebte dagegen eine weitgehend ruhige erste Halbzeit, da die SGM Heuberg kaum zu nennenswerten Torchancen kam. Auch nach der Pause blieben klare Möglichkeiten Mangelware. In der 48. Spielminute setzte sich Valentin Bauch-Bok stark durch und schob zum 2:0 ein. Mit seinem zweiten Turniertreffer bestätigte er seine starke Form. Der FC Krauchenwies/Hausen/Göggingen brachte den Vorsprung souverän über die Zeit und durfte sich nach einem umkämpften Finale erstmals Kronepokalsieger 2026 nennen.



Bester Spieler: Valentin Bauch-Bok (FC Krauchenwies/Hausen/Göggingen)

Bester Torspieler: Manuel Rapp (SGM Heinstetten)

Bester Torjäger: Elias Ruf (SGM Heuberg) 4 Treffer