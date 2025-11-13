 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Das Velberter Stadtuell steht an.
Das Velberter Stadtuell steht an. – Foto: Andreas Bornewasser

FC Kosovas Spiel eins mit Cöl ist ein Kracher, Derbyzeit in Velbert

Landesliga, Gruppe 1: Die 1. Spvg Solingen-Wald 03 trifft auf den strauchelnden FC Kosova, bei dem ein neuer Trainer die Geschicke leitet. Schlusslicht TVD Velbert hofft im Stadtduell auf einen Befreiungsschlag.

Verlinkte Inhalte

Landesliga 1
SC Kapellen
TuRU 80
SC Velbert
FC Remscheid

Geht es jetzt bergauf mit dem FC Remscheid? Der 1:0-Sieg gegen den SC Union Nettetal aus der Vorwoche war der erste Sieg unter Neu-Coach Björn Joppe in sechs Versuchen. Gegen die VSF Amern kann weiter auf die Nicht-Abstiegsplätze aufgeschlossen werden.

Das Solinger Spitzenduo bekommt es unterdessen mit formschwachen Gegnern zu tun. Die 1. Spvg Solingen-Wald 03 spielt gegen den FC Kosova Düsseldorf, bei dem Alfonso del Cueto nach drei Niederlagen in Folge kürzlich die Segeln streichen musste. Für ihn übernimmt Ibo Cöl. Auch der DV Solingen hat einen strauchelnden Kontrahenten mit Victoria Mennraht vor der Brust. Zwischenzeitlich als Top-Team gehandelte, ist die Victoria nach vier Pleiten in Folge ins Mittelfeld abgerutscht.

Tabellenschlusslicht TVD Velbert darf sich auf ein Derby freuen. Derzeit meilenweit vom rettenden Ufer entfernt, könnte ein Erfolg im Stadtduell gegen den SC Velbert Kräfte freisetzen.

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

>>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

>>> Hier geht es zum Podcast auf Apple Podcasts

>>> Hier geht es zum Podcast auf Amazon Music

>>> Hier geht es zum Podcast auf Audible

________________

Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Landesliga 1

Morgen, 20:00 Uhr
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden II
20:00

Morgen, 20:00 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
20:00

So., 16.11.2025, 15:00 Uhr
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
15:00

So., 16.11.2025, 15:30 Uhr
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
15:30

So., 16.11.2025, 15:30 Uhr
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
15:30

So., 16.11.2025, 15:00 Uhr
TVD Velbert
TVD VelbertTVD Velbert
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
15:00

So., 16.11.2025, 15:30 Uhr
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
15:30

So., 16.11.2025, 15:30 Uhr
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
15:30

So., 16.11.2025, 15:30 Uhr
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
15:30live

____

Das sind die nächsten Spieltage

15. Spieltag
28.11.25 TuRU Düsseldorf - Victoria Mennrath
28.11.25 VfB 03 Hilden II - SSV Bergisch Born
30.11.25 FC Remscheid - SG Unterrath
30.11.25 SC Velbert - FC Kosova Düsseldorf
30.11.25 TSV Solingen - 1. FC Wülfrath
30.11.25 SC Union Nettetal - VSF Amern
30.11.25 DV Solingen - DJK Gnadental
30.11.25 SC Kapellen-Erft - TVD Velbert
30.11.25 1. Spvg. Solingen Wald 03 - ASV Einigkeit Süchteln

16. Spieltag
05.12.25 TVD Velbert - DV Solingen
05.12.25 Victoria Mennrath - FC Remscheid
06.12.25 TSV Solingen - VSF Amern
07.12.25 1. FC Wülfrath - VfB 03 Hilden II
07.12.25 ASV Einigkeit Süchteln - SC Velbert
07.12.25 SSV Bergisch Born - 1. Spvg. Solingen Wald 03
07.12.25 FC Kosova Düsseldorf - SC Kapellen-Erft
07.12.25 DJK Gnadental - TuRU Düsseldorf
07.12.25 SG Unterrath - SC Union Nettetal

>>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga 1!

Aufrufe: 013.11.2025, 14:00 Uhr
Markus BeckerAutor