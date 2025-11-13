FC Kosovas Spiel eins mit Cöl ist ein Kracher, Derbyzeit in Velbert

Geht es jetzt bergauf mit dem FC Remscheid? Der 1:0-Sieg gegen den SC Union Nettetal aus der Vorwoche war der erste Sieg unter Neu-Coach Björn Joppe in sechs Versuchen. Gegen die VSF Amern kann weiter auf die Nicht-Abstiegsplätze aufgeschlossen werden.

Das Solinger Spitzenduo bekommt es unterdessen mit formschwachen Gegnern zu tun. Die 1. Spvg Solingen-Wald 03 spielt gegen den FC Kosova Düsseldorf, bei dem Alfonso del Cueto nach drei Niederlagen in Folge kürzlich die Segeln streichen musste. Für ihn übernimmt Ibo Cöl. Auch der DV Solingen hat einen strauchelnden Kontrahenten mit Victoria Mennraht vor der Brust. Zwischenzeitlich als Top-Team gehandelte, ist die Victoria nach vier Pleiten in Folge ins Mittelfeld abgerutscht.

Tabellenschlusslicht TVD Velbert darf sich auf ein Derby freuen. Derzeit meilenweit vom rettenden Ufer entfernt, könnte ein Erfolg im Stadtduell gegen den SC Velbert Kräfte freisetzen.