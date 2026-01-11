FC Kosova wittert neue Aufstiegschance

Mehr Glück hatten die Verantwortlichen in der Personalie Mohamed Karma. Der 20-Jährige hatte in der Rückrunde der vergangenen Saison mit ansprechenden Leistungen in Benrath auf sich aufmerksam gemacht und wagte im Anschluss den Sprung zum FC Büderich. Doch beim Oberligisten kam der Flügelspieler in der Hinrunde überhaupt nicht zum Zug. Weshalb Karma nun erneut seine Zelte beim FC Kosova aufschlägt. „Was er kann, hat er in der letzten Saison schon gezeigt“, sagt Cöl über den technisch beschlagenen „Straßenkicker“, der auch ein gefragter Mann in der Halle ist.

In der „Icon League“ zählte Karma im Dress von Wontorriors FC zuletzt unter der Leitung von Ex-Profi Martin Harnik und Fernsehmoderatorin Laura Wontorra mit neun Toren aus sechs Spielen zu den auffälligen Akteuren. Gut für Kosova: Die dritte Saison dieses lukrativen Hallenformats, an dem auch Kosovas Torjäger Fatlum Ahmeti sporadisch teilnahm, ging kurz vor Weihnachten mit dem Finale in Wien zu Ende. Somit gilt Karmas ganze Konzentration in den kommenden Wochen dem FC Kosova.