FC Kosova wittert neue Aufstiegschance

Greift der FC Kosova auch in dieser Saison noch einmal in den Kampf um den Aufstieg in die Oberliga ein? Zur Saisonhalbzeit liegt der Klub aus Benrath, der in der vergangenen Spielzeit lange vom Durchmarsch träumen durfte, noch aussichtsreich im Rennen. Zwar scheint Spitzenreiter Solingen-Wald angesichts von 16 Punkten Rückstand schon uneinholbar enteilt. Doch der SC Kapellen auf Relegationsrang zwei ist mit nur vier Zählern mehr auf der Habenseite in Reichweite.
Ibo Cöl ließ nach seiner Rückkehr auf die Trainerbank des FCK Ende letzten Jahres durchschimmern, dass er mit seinem Team noch einmal angreifen möchte. Dafür muss Kosova in einer sehr ausgeglichenen Liga in der Rückserie allerdings mehr Konstanz an den Tag legen. Ob dem Team um Kapitän Astrit Hyseni dies gelingt, bleibt abzuwarten. Der Mix aus erfahrenen Kräften und jüngeren Kickern in Reihen der Kosovaren ist grundsätzlich spannend. Doch der ein oder andere Qualitätsspieler, der in engen Partien den Unterschied ausmacht, stünde dem Tabellensiebten noch gut zu Gesicht.
„Wir führen derzeit einige Gespräche und hoffen, in den nächsten Tagen schon etwas verkünden zu können. Aber ehrlicherweise ist es im Winter nicht so einfach, gute Spieler zu verpflichten“, sagt Ibo Cöl. Schließlich muss auch der abgebende Verein einem Wechsel zustimmen, was naturgemäß unwahrscheinlicher wird, je besser der jeweilige Spieler ist. „Wir hatten vor wenigen Tagen einen Spieler aus Remscheid an der Angel. Mit dem Jungen waren wir uns einig. Aber sein Verein hat dann eine Ablösesumme gefordert, die utopisch war“, schildert Cöl.
Mehr Glück hatten die Verantwortlichen in der Personalie Mohamed Karma. Der 20-Jährige hatte in der Rückrunde der vergangenen Saison mit ansprechenden Leistungen in Benrath auf sich aufmerksam gemacht und wagte im Anschluss den Sprung zum FC Büderich. Doch beim Oberligisten kam der Flügelspieler in der Hinrunde überhaupt nicht zum Zug. Weshalb Karma nun erneut seine Zelte beim FC Kosova aufschlägt. „Was er kann, hat er in der letzten Saison schon gezeigt“, sagt Cöl über den technisch beschlagenen „Straßenkicker“, der auch ein gefragter Mann in der Halle ist.
In der „Icon League“ zählte Karma im Dress von Wontorriors FC zuletzt unter der Leitung von Ex-Profi Martin Harnik und Fernsehmoderatorin Laura Wontorra mit neun Toren aus sechs Spielen zu den auffälligen Akteuren. Gut für Kosova: Die dritte Saison dieses lukrativen Hallenformats, an dem auch Kosovas Torjäger Fatlum Ahmeti sporadisch teilnahm, ging kurz vor Weihnachten mit dem Finale in Wien zu Ende. Somit gilt Karmas ganze Konzentration in den kommenden Wochen dem FC Kosova.
