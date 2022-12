FC Kosova will in die Landesliga aufsteigen FuPa-Wintercheck: Als Aufsteiger überwintert der FC Kosova auf Rang drei - und strebt doch nach Höherem.

Wie bewertest Du die bisherige Leistung Deiner Mannschaft?

Shiqeri Alili: Es war gut, aber die Jungs haben das Potenzial und das Talent erfolgreicher zu werden.

Gibt es Veränderungen im Team?

Alili: Es wird auf jeden Fall Zugänge geben, da der Verein hungrig ist auf Erfolge und wir gemeinsam die Landesliga erreichen wollen.

Welcher Spieler hat sich in der ersten Saisonhälfte besonders weiterentwickelt?

Alili: Der Spieler der sich in jeden Spiel weiterentwickelt und der Mannschaft mit seiner Spielweise und seiner Erfolgsgier sehr hilft, ist Astrit Hyseni. Es macht Spaß, ihn Fußballspielen zu sehen. Was mir auch gefallen hat, waren die Zugänge, wie schnell sie sich in der Mannschaft integriert und uns weitergeholfen haben.

Welche zwei Spiele aus der laufenden Saison bleiben Dir positiv und/oder negativ in Erinnerung?

Alili: Die Spiele, die wir gewinnen, bleiben mir in Erinnerung und die Spiele, die wir verlieren, versuche ich schnell zu vergessen.

Wie lautet Deine Fußball-Hoffnung / Dein Fußball-Wunsch für 2023?

Alili: Wir werden alles geben und nicht aufhören zu kämpfen, bis wir unser Ziel erreichen - den Aufstieg in die Landesliga.

Welche Anekdote oder Geschichte aus Deinem Team und Deinem Verein ist erzählenswert? Wir freuen uns auf eine tolle Story!

Alili: Der Flug in der Türkei mit der Mannschaft war sehr gut, wo wir das Hotel und die Gäste dort mit unserer Musik-Box mit DJ Irfan Nebi eine geile Atmosphäre gemacht haben.