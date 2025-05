Kosova mit bitterer Pleite – Foto: André Nückel

FC Kosova verspielt Aufstiegschance Nach dem bitteren 3:4 gegen Amern ist der Durchmarsch in die Oberliga für den FCK nur noch theoretisch möglich.

So schnell kann es im Fußball gehen. In der vergangenen Woche ließen sich die Kicker des FC Kosova nach dem 4:3-Erfolg im Topspiel über die Holzheimer SG noch in diversen Jubelposen ablichten, Acht Tage später schlichen die Mannen von Interimstrainer Shiqeri Alili eher wie begossene Pudel vom Platz. Mit der 3:4-Heimschlappe gegen VSF Amern gab der Landesliga-Aufsteiger am Sonntagnachmittag nicht nur das letzte Heimspiel der Saison aus der Hand.

Vorbei ist auch die Chance, den Durchmarsch in die Oberliga aus eigener Kraft zu stemmen. Genau diese Option hatte sich Kosova mit dem Sieg über Holzheim in der Vorwoche gerade erst zurückerobert. Doch wie gewonnen, so zerronnen. Nun hat es Holzheim am nächsten Sonntag ausgerechnet bei Kosova-Bezwinger Amern in der Hand, dem bereits feststehenden Meister VfL Jüchen-Garzweiler in die Oberliga zu folgen. Nicht nur Peter Dini wirkte nach Spielschluss am Sonntag ratlos. „Von außen sah es so aus, als ginge es für Amern noch um den Aufstieg und nicht für uns“, beklagte der Sportliche Leiter des FC Kosova. Dabei ging es für die bereits geretteten Gäste aus Amern tatsächlich nur noch um die Goldene Ananas. Doch nach dieser griffen stattdessen die Hausherren mit einer rätselhaft schwachen Leistung.