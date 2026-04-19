FC Kosova verspielt 3:0, SC Kapellen nur 2:2, FC Remscheid stark

Der VfB 03 Hilden II spielt künftig in der Bezirksliga. – Foto: Udo Waffenschmidt

Die Samstagsspiele der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1, haben am 28. Spieltag ebenfalls wieder für einigen Gesprächsstoff gesorgt: Der VfB 03 Hilden II ist bei der DJK Gnadental abgestiegen, aufstiegen wird nach seinem Remis bei Union Nettetal der DV Solingen vermutlich nicht mehr. Am Sonntag ging es weiter: ASV Einigkeit Süchteln besiegt TSV Solingen klar, FC Remscheid schlägt TuRU Düsseldorf spät, SC Kapellen-Erft lässt bei VSF Amern Punkte und FC Kosova Düsseldorf verspielt eine Führung gegen SSV Bergisch Born.

Ex-Bundesliga-Spieler Ibrahima Traoré traf für die DJK Gnadental zum ersten Mal! Sein Tor war auch wichtig, denn es bremste die Hoffnungen des VfB 03 Hilden II auf einen Ausgleich zeitig aus: Hildens Anschlusstreffer in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit wurde durch den ehemaligen Gladbacher in der 51. Minute bereits ausgekontert, Gnadental feierte insgesamt einen 4:1-Erfolg gegen das Schlusslicht und verbessert sich zumindest bis Sontag auf Rang acht. Entscheidender sind die Auswirkungen für Hilden II, denn nach dieser Pleite ist der Abstieg in die Bezirksliga besiegelt. 15 Punkte kann der VfB noch holen und damit auf 27 Punkte kommen - TuRU Düsseldorf hat auf dem ersten Abstiegsplatz bereits 28 Zähler.

Der DV Solingen ging zwar beim Oberliga-Absteiger Union Nettetal dank Cedrik Mvondo nach nur 15 Minuten in Führung, doch der Ausgleich sollte nicht allzu später folgen: Florian Wolters ließ den Ball zum 1:1 im Netz zappeln und markierte damit auch schon den Endstand (27.). Damit gewinnen die Solinger zum fünften Mal in Folge nicht und hätten bei einem Sieg des SC Kapellen-Erft bei der VSF Amern am Sonntag bereits acht Punkte Rückstand auf Rang zwei. Die Vizemeisterschaft wäre damit vom Tisch. Nettetal bleibt dagegen im oberen Mittelfeld.

Der ASV Einigkeit Süchteln setzt im Rennen um die oberen Plätze ein klares Signal und rückt auf Rang drei vor, während der TSV Solingen einen Rückschlag im Verfolgerfeld hinnehmen muss. Früh brachte Lennart Mehler die Gastgeber in Führung (6.), die anschließend die Kontrolle behielten. Zwar ließ Süchteln durch zwei verschossene Foulelfmeter von Mehler (40.) und Finn Theißen (73.) weitere Chancen liegen, dennoch baute die Mannschaft den Vorsprung konsequent aus. Bora Nurettin Kat erhöhte (61.), Felipe Burkhardt legte nach (68.), ehe ein Eigentor von Marco Nyhof den Endstand herstellte (76.). Süchteln hält damit Anschluss an Rang zwei, während der TSV im engen Mittelfeld zurückfällt.

Der FC Kosova Düsseldorf lässt im Kampf um die oberen Plätze eine große Möglichkeit liegen und muss sich trotz klarer Führung mit einem Punkt begnügen. Astrit Hyseni brachte die Gastgeber per Foulelfmeter in Führung (20.), nur Sekunden später erhöhte Roman William Callan auf 2:0 (20.) und legte wenig später das 3:0 nach (30.). Dennoch gelang es Kosova nicht, den Vorsprung zu verteidigen, sodass SSV Bergisch Born im weiteren Spielverlauf zurückkam und sich einen Punkt sicherte. Kosova bleibt damit im oberen Mittelfeld, während Born im engen Tabellenkeller einen wichtigen Zähler mitnimmt.

Im direkten Duell im Tabellenkeller verschafft sich der FC Remscheid etwas Luft und bleibt im Rennen um den Klassenerhalt, während TuRU Düsseldorf weiter auf einem Abstiegsplatz steht. Zunächst gingen die Gäste durch Selcuk Yavuz in Führung (34.), ehe Remscheid nach der Pause durch Furkan Tasdemir ausglich (50.). In einer lange offenen Partie fiel die Entscheidung erst kurz vor Schluss, als Michele Buscemi den späten Siegtreffer erzielte (89.). Remscheid verbessert sich damit und verkürzt den Rückstand nach unten, während TuRU weiter unter Druck gerät.

Der SC Kapellen-Erft verpasst es, den Druck auf den Spitzenreiter zu erhöhen, bleibt aber auf Rang zwei stabil. Gegen die VSF Amern geriet die Mannschaft früh durch Johannes Hamacher in Rückstand (7.), konnte jedoch durch Yamato Aoki ausgleichen (26.). Nach dem erneuten Rückstand durch Luca Dorsch (54.) zeigte Kapellen erneut eine Reaktion, als Kazuki Hayashi zum 2:2 traf (66.). Für Amern ist der Punktgewinn im gesicherten Mittelfeld wertvoll, während Kapellen die Chance liegen lässt, weiter nach oben zu verkürzen. Solingen 03 hat wieder zehn Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger und könnte tatsächlich kommende Woche Meister werden.

Die SG Unterrath festigt ihre Position im oberen Mittelfeld und setzt sich in einer intensiven Partie gegen den SC Velbert durch, der damit weiter im Tabellenmittelfeld feststeckt. Shuki Hamanosono brachte die Gastgeber kurz vor der Pause in Führung (38.), ehe Antonio Munoz-Bonilla direkt nach dem Seitenwechsel erhöhte (47.). Velbert blieb im Spiel und verkürzte durch Ahmet Gülmez (65.), wodurch die Begegnung wieder offen wurde. In der Schlussphase sorgte Elias Dian für die Vorentscheidung (89.), auch wenn Velbert durch Phil Britscho in der Nachspielzeit noch einmal herankam (90.+3). Unterrath dürfte mit 39 Punkten den Klassenerhalt sicher haben, das sieht bei Velbert mit 35 Zählern noch anders aus. Fr., 17.04.2026, 20:00 Uhr Victoria Mennrath Mennrath 1. Spvg. Solingen Wald 03 Solingen 03 1 2 Abpfiff + Video Tabellenführer 1. Spvg. Solingen Wald 03 erfüllt seine Pflichtaufgabe und bleibt klar an der Spitze, während Victoria Mennrath weiter im unteren Mittelfeld festhängt und den Abstand nach unten nicht vergrößern kann. Marco Donato Cirillo brachte die Gäste in Führung (26.), ehe Mennrath per Foulelfmeter ausglich (53.). Doch erneut war Cirillo zur Stelle und erzielte den entscheidenden Treffer zum 2:1 (68.). Solingen 03 zeigt damit eine Reaktion auf das 2:6 gegen Unterrath, Mennrath hätte den Zähler gegen den Spitzenreiter im Rennen um den Ligaverbleib gerne mitgenommen.

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Das sind die nächsten Spieltage

29. Spieltag

Sa., 25.04.26 16:00 Uhr DV Solingen - VSF Amern

So., 26.04.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - FC Kosova Düsseldorf

So., 26.04.26 15:00 Uhr SC Velbert - Victoria Mennrath

So., 26.04.26 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - SC Union Nettetal

So., 26.04.26 15:30 Uhr TSV Solingen - FC Remscheid

So., 26.04.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - ASV Einigkeit Süchteln

So., 26.04.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - DJK Gnadental

So., 26.04.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - SG Unterrath



30. Spieltag

Sa., 02.05.26 17:30 Uhr SC Union Nettetal - FC Remscheid

So., 03.05.26 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - 1. FC Wülfrath

So., 03.05.26 15:00 Uhr VSF Amern - TuRU Düsseldorf

So., 03.05.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - TSV Solingen

So., 03.05.26 15:30 Uhr SG Unterrath - DV Solingen

So., 03.05.26 15:30 Uhr Victoria Mennrath - SC Kapellen-Erft

So., 03.05.26 15:30 Uhr DJK Gnadental - SC Velbert

So., 03.05.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - VfB 03 Hilden II