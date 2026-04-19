FC Kosova verspielt 3:0, SC Kapellen nur 2:2, FC Remscheid stark

Die Samstagsspiele der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1, haben am 28. Spieltag ebenfalls wieder für einigen Gesprächsstoff gesorgt: Der VfB 03 Hilden II ist bei der DJK Gnadental abgestiegen, aufstiegen wird nach seinem Remis bei Union Nettetal der DV Solingen vermutlich nicht mehr. Am Sonntag ging es weiter: ASV Einigkeit Süchteln besiegt TSV Solingen klar, FC Remscheid schlägt TuRU Düsseldorf spät, SC Kapellen-Erft lässt bei VSF Amern Punkte und FC Kosova Düsseldorf verspielt eine Führung gegen SSV Bergisch Born.
Der FC Kosova Düsseldorf lässt im Kampf um die oberen Plätze eine große Möglichkeit liegen und muss sich trotz klarer Führung mit einem Punkt begnügen. Astrit Hyseni brachte die Gastgeber per Foulelfmeter in Führung (20.), nur Sekunden später erhöhte Roman William Callan auf 2:0 (20.) und legte wenig später das 3:0 nach (30.). Dennoch gelang es Kosova nicht, den Vorsprung zu verteidigen, sodass SSV Bergisch Born im weiteren Spielverlauf zurückkam und sich einen Punkt sicherte. Kosova bleibt damit im oberen Mittelfeld, während Born im engen Tabellenkeller einen wichtigen Zähler mitnimmt.
Im direkten Duell im Tabellenkeller verschafft sich der FC Remscheid etwas Luft und bleibt im Rennen um den Klassenerhalt, während TuRU Düsseldorf weiter auf einem Abstiegsplatz steht. Zunächst gingen die Gäste durch Selcuk Yavuz in Führung (34.), ehe Remscheid nach der Pause durch Furkan Tasdemir ausglich (50.). In einer lange offenen Partie fiel die Entscheidung erst kurz vor Schluss, als Michele Buscemi den späten Siegtreffer erzielte (89.). Remscheid verbessert sich damit und verkürzt den Rückstand nach unten, während TuRU weiter unter Druck gerät.
Der SC Kapellen-Erft verpasst es, den Druck auf den Spitzenreiter zu erhöhen, bleibt aber auf Rang zwei stabil. Gegen die VSF Amern geriet die Mannschaft früh durch Johannes Hamacher in Rückstand (7.), konnte jedoch durch Yamato Aoki ausgleichen (26.). Nach dem erneuten Rückstand durch Luca Dorsch (54.) zeigte Kapellen erneut eine Reaktion, als Kazuki Hayashi zum 2:2 traf (66.). Für Amern ist der Punktgewinn im gesicherten Mittelfeld wertvoll, während Kapellen die Chance liegen lässt, weiter nach oben zu verkürzen. Solingen 03 hat wieder zehn Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger und könnte tatsächlich kommende Woche Meister werden.
Die SG Unterrath festigt ihre Position im oberen Mittelfeld und setzt sich in einer intensiven Partie gegen den SC Velbert durch, der damit weiter im Tabellenmittelfeld feststeckt. Shuki Hamanosono brachte die Gastgeber kurz vor der Pause in Führung (38.), ehe Antonio Munoz-Bonilla direkt nach dem Seitenwechsel erhöhte (47.). Velbert blieb im Spiel und verkürzte durch Ahmet Gülmez (65.), wodurch die Begegnung wieder offen wurde. In der Schlussphase sorgte Elias Dian für die Vorentscheidung (89.), auch wenn Velbert durch Phil Britscho in der Nachspielzeit noch einmal herankam (90.+3). Unterrath dürfte mit 39 Punkten den Klassenerhalt sicher haben, das sieht bei Velbert mit 35 Zählern noch anders aus.
Tabellenführer 1. Spvg. Solingen Wald 03 erfüllt seine Pflichtaufgabe und bleibt klar an der Spitze, während Victoria Mennrath weiter im unteren Mittelfeld festhängt und den Abstand nach unten nicht vergrößern kann. Marco Donato Cirillo brachte die Gäste in Führung (26.), ehe Mennrath per Foulelfmeter ausglich (53.). Doch erneut war Cirillo zur Stelle und erzielte den entscheidenden Treffer zum 2:1 (68.). Solingen 03 zeigt damit eine Reaktion auf das 2:6 gegen Unterrath, Mennrath hätte den Zähler gegen den Spitzenreiter im Rennen um den Ligaverbleib gerne mitgenommen.
29. Spieltag
Sa., 25.04.26 16:00 Uhr DV Solingen - VSF Amern
So., 26.04.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - FC Kosova Düsseldorf
So., 26.04.26 15:00 Uhr SC Velbert - Victoria Mennrath
So., 26.04.26 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - SC Union Nettetal
So., 26.04.26 15:30 Uhr TSV Solingen - FC Remscheid
So., 26.04.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - ASV Einigkeit Süchteln
So., 26.04.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - DJK Gnadental
So., 26.04.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - SG Unterrath
30. Spieltag
Sa., 02.05.26 17:30 Uhr SC Union Nettetal - FC Remscheid
So., 03.05.26 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - 1. FC Wülfrath
So., 03.05.26 15:00 Uhr VSF Amern - TuRU Düsseldorf
So., 03.05.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - TSV Solingen
So., 03.05.26 15:30 Uhr SG Unterrath - DV Solingen
So., 03.05.26 15:30 Uhr Victoria Mennrath - SC Kapellen-Erft
So., 03.05.26 15:30 Uhr DJK Gnadental - SC Velbert
So., 03.05.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - VfB 03 Hilden II