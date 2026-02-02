FC Kosova verpflichtet Spielerduo aus der Bezirksliga Thalmassings David Ezeibe und Prüfenings Aaron Scheuerer schließen sich dem Landesliga-Schlusslicht an von Florian Würthele · Heute, 08:15 Uhr · 0 Leser

Die beiden Neuzugänge David Ezeibe (links) und Aaron Scheuerer (Mitte) mit Trainer Guti Ribeiro. – Foto: FC Kosova Regensburg

Kurz vor dem Ende der Wechselfrist hat der FC Kosova Regensburg nochmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Und das doppelt. Dabei hat sich das Tabellenschlusslicht der Landesliga Mitte mit zwei Spielern aus der Bezirksliga Süd verstärkt. Vom FC Thalmassing kommt Angreifer David Ezeibe (23), vom FSV Prüfening wechselt Mittelfeldmann Aaron Scheuerer (20) an den Weinweg. „Beie Spieler sind ab sofort für uns spielberechtigt“, so der sportliche Kosova-Leiter Lum Gashi.

David Ezeibe machte sich im Regensburger Raum bereits einen Namen. Im Trikot des Kreisligisten SV Burgweinting wartete der robuste Angreifer mit starken Torquoten auf. 2024 folgte der Schritt in die Bezirksliga zum SV Wenzenbach. Zehn Saisontore gelangen ihm da. Die Herbstrunde der laufenden Saison verbrachte Ezeibe beim FC Thalmassing, blieb in 15 Punktspielen jedoch ohne Torerfolg. „Wir wollten David schon im Sommer-Transferfenster verpflichten, was nicht geklappt hat“, verrät Gashi, der sich vom neuen Stürmer erhofft, „dass er bei uns explodiert. Wir sind auch davon überzeugt, dass es ihm gelingen wird.“



Aaron Scheuerer durchlief weite Teile seiner Jugendausbildung beim TSV Kareth-Lappersdorf. Von der Bad Abbacher U19 kommend, schloss er sich dem FSV Prüfening an. Am Pflanzgarten sammelte der junge Mittelfeldspieler in den letzten zweieinhalb Jahren 64 Bezirksliga-Einsätze (12 Tore). Nun wagt er den Schritt in die Landesliga. „Der Kontakt zu Aaron ist durch unseren neuen Trainer Guti entstanden. Schon bei der ersten Trainingseinheit waren wir alle von ihm überzeugt, dass er sofort eine Hilfe sein wird“, so der Kosova-Sportchef über den Neuzugang. „Wir wollen uns bei Thalmssing und Prüfening für die unkomplizierte Abwicklung der Transfers bedanken.“ Die Transferplanungen für diesen Winter sind damit abgeschlossen beim FC.





Der Regensburger Landesligist hat ein Testspiel-Doppel hinter sich. Sowohl gegen den BSC Regensburg (1:3) als auch gegen den ASV Burglengenfeld (1:4) gab es eine Niederlage. Gerade in Burglengenfeld konnte Guti Ribeiro nur einen Rumpfkader aufbieten. Kosovas neuer Cheftrainer dürfte mit der Mannschaft also einiges an Arbeit vor sich haben bis zum Punktspielstart. Am kommenden Samstag bestreiten Terakaj, Dibrani & Co. ihren dritten Testlauf. In Weiden geht's gegen den Nord-Bezirksligisten FC Wernberg.