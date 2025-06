FC Kosova verpflichtet junges Spieler-Trio

„Emirhan und Butrint sind zwei junge Spieler mit sehr viel Potenzial nach oben. Emirhan hat seine Torgefährlichkeit bereits in der U19-Landesliga unter Beweis gestellt, während Butrint einst beim ATSV Kelheim gespielt hat, ehe er mit seiner Familie nach Kosovo gezogen ist. Dort hat er in einer privaten Futsal-Liga gespielt. Unterdessen hat sich Gani entschieden, zurück zum FC Kosova zu kommen und nochmal anzugreifen. Wir freuen uns auf die drei Spieler“, beschreibt der sportliche Leiter Lum Gashi die Neuverpflichtungen.



Emirhan Ayri gilt als torgefährlicher und talentierter Spieler, der in der U19 des TSV Kareth-Lappersdorf (Landesliga) zuletzt 14 Tore in 18 Spielen schoss. Mehrere Vereine aus Landes- und Bezirksliga hatten ihre Fühler nach dem Talent ausgestreckt. Auch Butrint Hashani – im hiesigen Amateurfußball ein noch völlig unbeschriebenes Blatt – möchte beim FC Kosova seine ersten Schritte im Herrenbereich gehen. Ein Stück mehr Erfahrung bringt Gani Sopaj mit. Der junge Torhüter absolvierte bei Kosova und Neutraubling einige Bezirksliga-Spiele, und greift nach einer Fußballpause jetzt wieder an. Er rückt an die Seite des langjährigen Stammkeepers Andi Xhixha.



Laut Aussage von Lum Gashi halte man beim FC Kosova noch Ausschau nach einem weiteren Torwart. Hier sieht man noch Handlungsbedarf. „Wir wollen jetzt verstärkt nach jungen und talentierten Spielern mit Potenzial Ausschau halten“, skizziert der Sportchef. Das erste Vorbereitungsspiel absolviert der Landesligist am kommenden Samstag. Mit der U21 des SSV Jahn wartet sogleich ein „Brocken“ auf die Alikaj-Formation.