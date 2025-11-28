Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Spielvorbericht
Der TuS Birk steht am Wochenende unter Zugzwang. – Foto: stefan.hahne@web.de
FC Kosova und TFC Inter treffen sich zum Topspiel - Birk unter Druck
Kreisliga A Sieg: Hinter der Spitze findet am Sonntag ein echtes Spitzenspiel statt. Mit dem TFC Inter Troisdorf und dem FC Kosova Sankt Augustin treffen die beiden formstärksten Teams der Liga aufeinander.
Der FC Kosova Sankt Augustin und der TFC Inter Troisdorf haben sich in den vergangenen Wochen beinahe unbemerkt in die Spitzengruppe geschossen. Beide sind punktgleich, drei Punkte hinter Tabellenführer Sportfreunde Troisdorf und kommen aus einer extrem erfolgreichen Phase. Für mindestens eine der beiden Mannschaften wird diese Phase am Wochenende enden - der FC Kosova und der TFC Inter treffen nämlich direkt aufeinander.
In der vergangenen Saison waren die direkten Duelle eine klare Sache: Mit 4:2 und 5:2 entschied der TFC Inter die Spiele gegen den FC Kosova für sich. Das Team aus Sankt Augustin war in der vergangenen Spielzeit allerdings noch ein anderes. Lange kämpft der FC Kosova um den Klassenerhalt, landete am Ende auf dem zwölften Platz. Jetzt hat sich das Team von Trainer Behar Prenku ins Aufstiegsgeschehen gespielt - erst recht, wenn es den Bann gegen die Gastgeber aus Troisdorf bricht.
Der TuS Birk war 2024 gemeinsam mit dem TFC Inter in die A-Liga aufgestiegen. Beide spielten eine gute Debütsaison, jetzt scheinen die sportlichen Wege etwas auseinanderzugleiten. Der TuS ist mit gerade einmal acht Punkten Vorletzter, steckt entsprechend tief im Abstiegskampf. Mit dem TuS Winterscheid kommt nun ein aktueller Aufsteiger nach Birk. Mit zwölf Punkten schlägt sich Winterscheid bisher ordentlich, muss aber trotzdem den Blick nach unten werfen. Birk und Winterscheid trennen aktuell drei Plätze, aber nur vier Punkte - die Partie am Sonntag ist für die Gastgeber eine riesige Chance, zum rettenden Ufer aufzuschließen.