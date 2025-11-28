FC Kosova und TFC Inter treffen sich zum Topspiel - Birk unter Druck

In der vergangenen Saison waren die direkten Duelle eine klare Sache: Mit 4:2 und 5:2 entschied der TFC Inter die Spiele gegen den FC Kosova für sich. Das Team aus Sankt Augustin war in der vergangenen Spielzeit allerdings noch ein anderes. Lange kämpft der FC Kosova um den Klassenerhalt, landete am Ende auf dem zwölften Platz. Jetzt hat sich das Team von Trainer Behar Prenku ins Aufstiegsgeschehen gespielt - erst recht, wenn es den Bann gegen die Gastgeber aus Troisdorf bricht.

Die weiteren Spiele des 13. Spieltags

Der TuS Birk war 2024 gemeinsam mit dem TFC Inter in die A-Liga aufgestiegen. Beide spielten eine gute Debütsaison, jetzt scheinen die sportlichen Wege etwas auseinanderzugleiten. Der TuS ist mit gerade einmal acht Punkten Vorletzter, steckt entsprechend tief im Abstiegskampf. Mit dem TuS Winterscheid kommt nun ein aktueller Aufsteiger nach Birk. Mit zwölf Punkten schlägt sich Winterscheid bisher ordentlich, muss aber trotzdem den Blick nach unten werfen. Birk und Winterscheid trennen aktuell drei Plätze, aber nur vier Punkte - die Partie am Sonntag ist für die Gastgeber eine riesige Chance, zum rettenden Ufer aufzuschließen.