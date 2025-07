FC Kosova trifft eine überraschende Trainerentscheidung

Wenige Stunden vor seinem Einstand wusste Del Cueto dabei noch gar nicht, mit welchen Akteuren er es zu tun bekommt. „Ich lasse mich überraschen, wer dann auf dem Platz steht“, sagte der Routinier kurz vor dem Aufgalopp. Während viele der Konkurrenten ihre Kaderplanung bereits abgeschlossen haben, ist der Umbruch beim FCK noch in vollem Gange. „Die Jungs sind auf jeden Fall spät dran“, sagt del Cueto mit einem Schmunzeln.

Weggang von Wülfrath

Das hielt den oberligaerfahrenen Trainer, der auch schon bei Ratingen 04/19 an der Seitenlinie stand, aber nicht davon ab, den Verantwortlichen zuzusagen und seinem bisherigen Klub Rot-Weiß Wülfrath den Rücken zu kehren. „Die Gespräche verliefen gut. Ich habe das Geschehen in Benrath in der Vergangenheit aus der Ferne verfolgt. Ich weiß, dass viele Leute zu den Spielen kommen. Das Potenzial ist da. Zudem kann ich wieder eine Liga höher in der Landesliga aktiv sein. Das war für mich persönlich natürlich auch noch einmal ein Reiz“, schildert del Cueto.

Zeit bis Ende August

Man darf gespannt sein, wie sich der gelassen wirkende Übungsleiter in dem von Außen sehr ehrgeizig anmutenden Vereinsumfeld einfinden wird. Dass sein neuer Klub nach dem knapp verpassten Aufstieg in die Oberliga aktuell dem Zeitplan etwas hinterherhinkt, bringt del Cueto jedenfalls nicht aus der Ruhe. „Bis Ende August ist noch etwas Zeit. Und ich glaube auch, dass es in diesen Klubs nicht ungewöhnlich ist, dass sich die Dinge relativ spät entwickeln“, sagt del Cueto. Bei der Suche nach Verstärkungen mahnt der erfahrene Coach allerdings auch zur Vorsicht. „Nicht jeder Spieler, der es in der Oberliga aktuell nicht schafft und bei uns angeboten wird, ist für uns automatisch eine Verstärkung.“

Immerhin: Mit Blerton Muharremi zogen die Klub-Bosse schon einen Kicker an Land, der nach dem Geschmack des Trainers ist. „Ich kenne ihn, er ist ein sehr guter Spieler.“ Ob sich Alfonso del Cueto so ein Urteil auch schon über Joel Konadu erlauben kann, ist nicht übermittelt. Auch der 20 Jahre alte Stümer schließt sich dem Vernehmen nach dem FC Kosova an. In der Kreisliga A schoss Konadu im Dress der Sportfreunde Gerresheim alles kurz und klein. Sollte der Wechsel tatsächlich zustande kommen, liegt es an del Cueto, den Nachwuchsmann auf Landesliganiveau zu trimmen. Eine Herausforderung, die der Coach gerne annehmen wird.

Zugänge und Abgänge des FC Kosova Düsseldorf

Trainer: Alfonso del Cueto

Zugänge: Enea Koliçi (KF Ballkani), Roman William Callan (Unío Esportiva Rubí), Blerton Muharremi (ab Juli 2025), Raffael Sommer (Ab Juli 2025), Alfonso del Cueto (1. FC Wülfrath), Beslind Fazlija (TVD Velbert)

Abgänge: Liridon Salihu (TuRU Düsseldorf), Daniel Pfaffenroth (SC Union Nettetal), Omar Boudoudou (SC Union Nettetal), Maximilian Stellmach (TuRU Düsseldorf), Shunsuke Takahashi (MSV Düsseldorf), Qlirim Koshtanjeva (Unbekannt), Resul Ahmeti (Unbekannt), Enis Vila (Unbekannt ), Leonard Lekaj (SC Kapellen-Erft), Oscar James Callan (Holzheimer SG), Arton Tolaj (Holzheimer SG), Mohamed Karma (FC Büderich)