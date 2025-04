FC Kosova trennt sich vom Erfolgstrainer

Der FC Kosova und Mohamed El Mimouni – das war bis Sonntagnachmittag eine echte Erfolgsgeschichte. Sie endete nach der 1:4-Schlappe bei Bergisch Born jäh und vollkommen unerwartet. Obwohl er den Aufsteiger nach seiner Amtsübernahme im vergangenen Sommer gleich zu einem Landesliga-Spitzenteam formte, das fünf Spieltage vor Schluss noch allerbeste Chancen auf den Durchmarsch in die Oberliga besitzt, musste El Mimouni nach dem dritten Spiel in Folge ohne Sieg seinen Hut nehmen.

Die Ausführungen von Dini, der beim FCK zur Sportlichen Leitung zählt, lassen tief blicken. Die Entscheidung, den Coach freizustellen, traf ganz offensichtlich die oberste Klubspitze, die ob der kleinen Durststrecke plötzlich ein Saisonziel in Gefahr sieht, das nie gesteckt wurde: Den Aufstieg in die Oberliga.

Ob der Durchmarsch mit Hilfe des Wechsels auf der Trainerbank, der von außen betrachtet den Anschein einer Kurzschlussreaktion erweckt, am Ende gelingt, werden die kommenden Wochen zeigen. Mohamed El Mimouni jedenfalls ist sich „zu eintausend Prozent sicher, dass wir es gemeinsam hätten schaffen können.“ Der Ex-Trainer bedankte sich zum Abschied bei seinem Team für „den Charakter, die Disziplin und für alles, was wir uns gemeinsam in dieser Saison erarbeitet haben“ und zeigte damit an einem für ihn tragischen Tag Größe. Denn der Vertrauensentzug des Vorstands war nicht das einzige, was El Mimouni über sich ergehen lassen musste.