FC Kosova trennt sich offenbar von Trainer Mo El Mimouni

Als punktgleicher Tabellenführer vor dem VfL Jüchen in den Sonntag gegangen, verloren die Düsseldorfer am am 29. Spieltag beim im Mittelfeld beheimateten SSV Bergisch Born deutlich mit 1:4 und mussten die Jüchener wieder an die Spitze vorrücken lassen, mit nun drei Zählern Vorsprung nach deren 3:1-Sieg gegen die VSF Amern.

Der FC Remscheid könnte als Verfolger herankommen

Do., 01.05.2025, 15:00 Uhr FC Remscheid FC Remscheid ASV Einigkeit Süchteln ASV Süchteln 15:00

Die Situation in der Liga ist so, dass die Jüchener nun durchaus im Vorteil sind, nach aktuellem Stand aber ja auch der Tabellenzweite direkt in die Oberliga aufsteigt. Dabei hat der FC Remscheid noch ein Nachholspiel gegen den ASV Süchteln am Donnerstag, könnte im Falle eines Sieges bis auf zwei Zähler an den FC Kosova heranrücken. Bei dann noch fünf offenen Spielen müssen also wohl deutlich noch Punkte her, soll der erhoffte Aufstieg am Ende auch wirklich realisiert werden.