FC Kosova: Trainer Cöl tritt nach 3:3 zurück und erhebt Vorwürfe

Trotz des vorzeitigen Abgangs zeigte sich Cöl dankbar für die Gelegenheit, Erfahrungen in der Landesliga sammeln zu dürfen. Im Sommer eine neue Aufgabe bei einem anderen Klub anzunehmen, schloss der Übungsleiter nicht aus. Mit Cöl nahmen erwartungsgemäß auch dessen Assistenten und Vertraute Günter Dembski und Sascha Berdicchia ihre Hüte.

Bleibt noch Rudi Istenic. Ob der während der Saison zum Trainerteam gestoßene Ex-Profi nun zumindest vorübergehend die Verantwortung tragen wird, zeigt sich spätestens am Sonntag. Dann gastiert Kosova beim 1. FC Wülfrath, der wie Bergisch Born noch um den Klassenerhalt kämpft.