Neu beim FC Kosova Regensburg: Omar Glaoui, Besjon Krasniqi und Andrej Stojanov (von links) werden von Vorstand Shqiptar Gubetini (Zweiter von rechts) am Weinweg begrüßt. – Foto: Gashi
FC Kosova stellt vier junge Neuzugänge vor
Besjon Krasniqi, Andrej Stojanov sowie die Rückkehrer Jurgen Sina und Omar Glaoui haben sich dem Landesliga-Absteiger angeschlossen
von Florian Würthele · Heute, 13:20 Uhr · 0 Leser
Nach dem Abstieg aus der Landesliga kommt es beim FC Kosova zu einem größeren Umbruch. Viele Leistungsträger zogen von dannen. Die entstandenen Lücken gilt es wieder zu stopfen. Die sportlich Verantwortlichen der Regensburger waren in den letzten Wochen alles andere als untätig. Sie können nun vier weitere Neuzugänge für die anstehende Bezirksliga-Saison präsentieren. Zwei der Neuen sind am Weinweg altbekannte Gesichter.
Mit Besjon Krasniqi verpflichtete der FC Kosova einen jungen und talentierten Mittelfeldspieler. Der 19-Jährige spielte bislang im Nachwuchs von Jahn Regensburg Futsal, kam in den Wintermonaten auch im Futsal-Bayernligateam zum Einsatz. „Gleich nach dem ersten Training war uns klar, dass wir ihn verpflichten möchten, da ein enormes Entwicklungspotenzial in ihm steckt“, freut sich Lum Gashi, Sportlicher Leiter beim Bezirksligisten, auf den Neuzugang.
Andrej Stojanov kommt vom ESV Regensburg und hat zuvor in Deggendorf, Schierling und Bach bereits Bezirksliga- und sogar Landesliga-Luft geschnuppert. Ausgebildet wurde der 21-Mittelfeldmann unter anderem vom ASV Cham und vom SC Regensburg. „Andrej hat eine super Ausbildung genossen und hat zuletzt eher nur aus reinem Spaß gespielt. Doch er will es jetzt nochmal wissen und vor allem zeigen, was in ihm steckt. Wir sind überzeugt, dass er, wenn er sich reinhängt, eine wichtige Rolle spielen wird“, so Gashi.
Außerdem hat sich der FC Kosova die Dienste von zwei Rückkehrern gesichert. Jurgen Sina
hat in der alten Saison für die Domstädter bereits zehn Landesligaspiele bestritten – alle von Beginn an –, ehe er ab Herbst eine Pause einlegte. Nun meldet sich der 21-jährige Offensivspieler bei Kosova zurück. Sehr zur Freude des Sportlichen Leiters, der sagt: „Jurgen war bereits letztes Jahr Teil unseres Landesliga-Kaders, musste jedoch aus privaten Gründen pausieren. Was in ihm steckt, wissen wir bestens. Umso mehr freuen wir uns, dass er sich dazu entschieden hat, seinen weiteren Weg mit uns zu bestreiten.“
Kosova-Vergangenheit weist auch Omar Glaoui
auf. Der ehemalige U19-Bayernligaspieler des ASV Neumarkt sammelte erste Erfahrungen im Herrenbereich bei den Sportfreunden Schwaig in der Landesliga. Zuletzt legte der 21-Jährige eine Fußballpause ein. „Omar kennen wir bereits aus seiner Jugendzeit, war er doch Teil der Kosova-Jugend. Ähnlich wie Andrej will er nach seiner Pause wieder voll angreifen. Auch bei ihm sind wir uns sicher, dass er eine wichtige Rolle einnehmen kann“
, erklärt Lum Gashi, der weitere Neuzugänge in der Pipeline hat.