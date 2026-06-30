FC Kosova stellt vier junge Neuzugänge vor

Neu beim FC Kosova Regensburg: Omar Glaoui, Besjon Krasniqi und Andrej Stojanov (von links) werden von Vorstand Shqiptar Gubetini (Zweiter von rechts) am Weinweg begrüßt. – Foto: Gashi

Nach dem Abstieg aus der Landesliga kommt es beim FC Kosova zu einem größeren Umbruch. Viele Leistungsträger zogen von dannen. Die entstandenen Lücken gilt es wieder zu stopfen. Die sportlich Verantwortlichen der Regensburger waren in den letzten Wochen alles andere als untätig. Sie können nun vier weitere Neuzugänge für die anstehende Bezirksliga-Saison präsentieren. Zwei der Neuen sind am Weinweg altbekannte Gesichter.

Mit Besjon Krasniqi verpflichtete der FC Kosova einen jungen und talentierten Mittelfeldspieler. Der 19-Jährige spielte bislang im Nachwuchs von Jahn Regensburg Futsal, kam in den Wintermonaten auch im Futsal-Bayernligateam zum Einsatz. „Gleich nach dem ersten Training war uns klar, dass wir ihn verpflichten möchten, da ein enormes Entwicklungspotenzial in ihm steckt“, freut sich Lum Gashi, Sportlicher Leiter beim Bezirksligisten, auf den Neuzugang.



Andrej Stojanov kommt vom ESV Regensburg und hat zuvor in Deggendorf, Schierling und Bach bereits Bezirksliga- und sogar Landesliga-Luft geschnuppert. Ausgebildet wurde der 21-Mittelfeldmann unter anderem vom ASV Cham und vom SC Regensburg. „Andrej hat eine super Ausbildung genossen und hat zuletzt eher nur aus reinem Spaß gespielt. Doch er will es jetzt nochmal wissen und vor allem zeigen, was in ihm steckt. Wir sind überzeugt, dass er, wenn er sich reinhängt, eine wichtige Rolle spielen wird“, so Gashi.



