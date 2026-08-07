FC Kosova startet nach Radikalumbau in eine neue Ära

Es war mehr als ein „Facelifting“, das die Verantwortlichen beim FC Kosova in der Sommerpause vorgenommen haben. Runderneuert eröffnet der Landesligist am Sonntag das Pflichtspieljahr 2026/2027. Nicht nur auf der Trainerbank wurde ein Wechsel vorgenommen. Auch der Kader wurde beinahe komplett umgekrempelt.
„Für alle im Verein ist das nicht einfach, wenn ein neues Trainerteam kommt und gefühlt nur drei Spieler vom Stamm der letzten Saison übrig geblieben sind. Aber was wir hier in den letzten Wochen gemeinsam aufgebaut haben, ist schon gut. Dafür können sich alle, die daran beteiligt waren, ruhig einmal anerkennend auf die Schulter klopfen“, sagt Kizilaslan. Der 41-Jährige betont, dass mit seiner Verpflichtung auch eine Änderung des strategischen Kurses einhergeht.
„In den letzten Jahren hatte man den Eindruck, dass hier versucht wurde, den Erfolg mit der Brechstange zu erzwingen. Nun gehen wir einen anderen Weg, und für diesen Weg stehe ich“, erklärt der ehemalige Regionalligaspieler. Was damit genau gemeint ist, wird beim Blick auf die Transferaktivitäten schnell deutlich. Es wurde bei der Suche nach Verstärkungen weniger Wert auf Namen gelegt, stattdessen fanden vornehmlich junge Spieler den Weg nach Benrath, die sich besagten Namen noch erarbeiten möchten.
„Die Arbeit mit den Jungs macht Spaß. Sie sind hungrig, geben Gas und wollen sich weiterentwickeln“, schwärmt Kizilaslan. In den Testspielen war schon zu erkennen, welche Wucht die Offensive um den aus Remscheid gekommenen Ukrainer Andrii Pedchenko entwickeln kann. Zahlreichen geschossenen Toren standen aber auch noch zu viele Gegentore gegenüber. Dass die Balance in dieser komplett neu zusammengestellten Mannschaft noch nicht zu 100 Prozent stimmen kann, ist nachvollziehbar. Entsprechend ist Engin Kizilaslan vor dem kniffligen Pflichtspielstart – Kosova empfängt am Sonntag im Niederrheinpokal den Oberliga-Aufsteiger SV Scherpenberg und gastiert eine Woche später zum Ligastart bei Aufsteiger TSV Eller 04 – bemüht, die Erwartungshaltung in die richtigen Bahnen zu lenken.
„Wir freuen uns auf diese schwierigen Spiele und gehen selbstbewusst hinein. Wichtig ist aber auch, dass im Umfeld alle die Ruhe bewahren und Geduld aufbringen“, fordert Kizilaslan. Bis die insgesamt 14 Zugänge und die aus der Vorsaison verbliebenen Kicker richtig eingespielt sind, wird noch etwas Zeit vergehen, zumal die Planungen beim FCK auch noch nicht abgeschlossen sind.
„Das meiste, was wir machen wollten, haben wir umgesetzt und zuletzt auch noch einen zweiten Torhüter dazu bekommen. Nun geht es noch darum, vielleicht die eine oder andere Feinjustierung am Kader vorzunehmen“, so Kizilaslan.