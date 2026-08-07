FC Kosova startet nach Radikalumbau in eine neue Ära Beim FC Kosova ist im Sommer kaum ein Stein auf dem anderen geblieben. Mit Trainer Engin Kizilaslan, 14 Neuzugängen und einer neuen Ausrichtung will der Landesligist langfristig erfolgreich sein. Zum Pflichtspielauftakt im Niederrheinpokal gegen den Oberliga-Aufsteiger SV Scherpenberg soll die neue Mannschaft erstmals zeigen, welches Potenzial in ihr steckt. von Marcus Giesenfeld · Gestern, 17:30 Uhr · 0 Leser

Kosova startet in eine neue Ära – Foto: Jacob Kingsley Amuah

Es war mehr als ein „Facelifting“, das die Verantwortlichen beim FC Kosova in der Sommerpause vorgenommen haben. Runderneuert eröffnet der Landesligist am Sonntag das Pflichtspieljahr 2026/2027. Nicht nur auf der Trainerbank wurde ein Wechsel vorgenommen. Auch der Kader wurde beinahe komplett umgekrempelt.

Kosova geht einen anderen Weg „Für alle im Verein ist das nicht einfach, wenn ein neues Trainerteam kommt und gefühlt nur drei Spieler vom Stamm der letzten Saison übrig geblieben sind. Aber was wir hier in den letzten Wochen gemeinsam aufgebaut haben, ist schon gut. Dafür können sich alle, die daran beteiligt waren, ruhig einmal anerkennend auf die Schulter klopfen“, sagt Kizilaslan. Der 41-Jährige betont, dass mit seiner Verpflichtung auch eine Änderung des strategischen Kurses einhergeht. „In den letzten Jahren hatte man den Eindruck, dass hier versucht wurde, den Erfolg mit der Brechstange zu erzwingen. Nun gehen wir einen anderen Weg, und für diesen Weg stehe ich“, erklärt der ehemalige Regionalligaspieler. Was damit genau gemeint ist, wird beim Blick auf die Transferaktivitäten schnell deutlich. Es wurde bei der Suche nach Verstärkungen weniger Wert auf Namen gelegt, stattdessen fanden vornehmlich junge Spieler den Weg nach Benrath, die sich besagten Namen noch erarbeiten möchten.

Planungen sind noch nicht fertig Morgen, 15:00 Uhr FC Kosova Düsseldorf FC Kosova SV Scherpenberg Scherpenberg 15:00 PUSH