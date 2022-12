FC Kosova siegt in Unterzahl Bezirksliga, Gruppe 1: Trotz einer frühen Führung und einer Überzahl gelingt es der SG Rommerkirchen-Gilbach nicht, gegen den FC Kosova Düsseldorf zu punkten.

Kosova geht in Unterzahl in Führung

Im zweiten Spielabschnitt legte Salihi nach. Der 25-Jährige erzielte sein zehntes Saisontor und brachte die Gäste so in der 56. Minute mit 2:1 in Front. Nur wenige Minuten später dezimierte sich der FC Kosova dann mit einer Roten Karte aber selbst. Ermal Magkaj nutzte die entstandenen Lücken und glich in der 83. Minute aus. Das Spiel hatte aber noch ein letztes Kapitel. Direkt nach dem Ausgleich stellte Saverio Amoroso den knappen Vorsprung der Gäste in Unterzahl wieder her. Dass sich Rommerskirchen mit einer Gelb-Roten Karte in der Nachspielzeit noch zusätzlich schwächte, war nach diesem engen Spiel nur eine Randnotiz - genauso wie der folgerichtige Strafstoß, den Irfan Nebi vergab.