FC Kosova setzt auf Prenku: Trainerteam in St. Augustin verlängert

Der FC Kosova Sankt Augustin sorgt für personelle Klarheit. Wie der Verein bekannt gab, wird die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Cheftrainer Behar Prenku über die aktuelle Saison hinaus fortgesetzt. Auch das restliche Trainerteam bleibt an Bord, um die bislang erfolgreichste Spielzeit der Vereinsgeschichte in der Kreisliga A zu veredeln.

Sportlich läuft es beim FC Kosova derzeit. Seit der Saison 2022/23 gehört der Klub der Kreisliga A an und belegt dort aktuell den dritten Tabellenplatz – die beste Platzierung, die die Sankt Augustiner je in diesem Oberhaus des Kreises erreicht haben. Ein wesentlicher Faktor dieses Erfolgs ist Behar Prenku. Der 40-Jährige geht im Sommer in seine zweite Spielzeit als Verantwortlicher an der Seitenlinie.

„Ich freue mich sehr, den gemeinsamen Weg mit dem Verein und dem gesamten Team weiterzugehen. Vom ersten Tag an habe ich mich hier unglaublich schnell eingelebt und mich direkt wohlgefühlt. Die Zusammenarbeit mit dem Vorstand ist von Vertrauen, Unterstützung und klaren gemeinsamen Zielen geprägt – genau so, wie man es sich als Trainer wünscht. Besonders beeindruckt mich die Mannschaft: Die Jungs sind gierig darauf, Neues anzunehmen, bringen viel Talent mit und arbeiten hart daran, sich stetig weiterzuentwickeln. Ich bin überzeugt, dass wir aktuell auf einem sehr guten Weg sind und freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team die nächsten Schritte zu gehen“, lässt Cheftrainer Behar Prenku mit Blick auf die kommenden Aufgaben verlauten.

Identifikationsfigur Ademi bleibt an Bord

Auch Besart Ademi, der den Verein in- und auswendig kennt, sieht in der Verlängerung den logischen Schritt für seine persönliche Entwicklung: „Die Arbeit im Team bereitet mir große Freude. Da ich seit klein auf im Verein bin, bedeutet es mir sehr viel, jetzt Co-Trainer der ersten Mannschaft zu sein. In der letzten Zeit konnte ich viel dazulernen und mich persönlich weiterentwickeln. Ich freue mich sehr auf die kommende Saison und werde den Cheftrainer bestmöglich unterstützen. Mein Ziel ist es, sowohl sportlich als auch menschlich zum Erfolg der Mannschaft beizutragen – und ich bin hochmotiviert, gemeinsam neue Ziele anzugehen.“