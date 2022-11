Beim FC Kosova gab es einen weiteren Wechsel auf der Trainerbank. – Foto: Sascha Köppen

FC Kosova: Rotationen auf der Trainerbank Khalid Channig ist in dieser Saison schon der dritte Chef der Bezirksliga-Fußballer. Er folgt auf Aufstiegstrainer Ibo Cöl und Erblin Peshku.

Der FC Kosova sorgt in der Bezirksliga für Erstaunen – nicht nur auf sondern auch neben dem Platz. Mit fünf Siegen in Folge hat sich der Aufsteiger auf Rang drei katapultiert und zudem noch die Hoffnung, drei weitere Punkte am Grünen Tisch zu bekommen. Wird die beim Stand von 2:0 für Kosova abgebrochene Partie gegen den VfL Benrath tatsächlich für den Neuling gewertet, wäre dieser sogar erster Verfolger des souveränen Spitzenreiters VfL Jüchen-Garzweiler.

Sportlich läuft es also rund in Hassels. Umso bemerkenswerter erscheinen auf den ersten Blick die Rotationen auf der Trainerbank. Mit Khalid Channig rückte nun ein „neuer“ Mann ins erste Glied. Er ist in dieser Saison schon der dritte Chef auf der Trainerbank des FC Kosova. Nach dem frühzeitigen Rückzug von Ibo Cöl – der Aufstiegstrainer legte sein Amt aufgrund unterschiedlicher Auffassungen mit der Klubführung nach dem zweiten Spieltag nieder - übernahm Erblin Peshku zwischenzeitlich offiziell die Verantwortung. Unter dem Interimscoach fuhren die Mannen neun Siege aus elf Spielen ein. Dennoch zog sich Peshku nun zurück. „Er ist beruflich zu stark eingespannt und konnte den zeitlichen Anforderungen im Trainingsalltag nicht mehr so gerecht werden, wie er sich das selbst gewünscht hat“, erklärte Channig auf Anfrage. Nun liegt es am 34-Jährigen, die Erfolgsgeschichte, an der er selbst als Co-Trainer unter Erblin Peshku seit September diesen Jahres mitgewirkt hatte, in verantwortlicher Position fortzuschreiben. Dabei setzt der ehemalige Jugendtrainer der Sportfreunde Baumberg auch auf die Expertise von Tim Daseking. Der 38-jährige sportliche Leiter gilt gemeinhin als der starke Mann im sportlichen Bereich. Das wird mitunter auch bei den Spielen des Aufsteogers deutlich. „Er hat einen Erfahrungsschatz, den ich noch nicht habe. Tim gibt dem Trainerteam die nötige Unterstützung“, sagt Channig über Daseking, der vor seinem Amtsantritt beim FC Kosova als Trainer im westfälischen Raum tätig war.