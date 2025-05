FC Kosova patzt: Süchteln schockt die Düsseldorfer spät

HINWEIS: Der Text wird am frühen Abend aktualisiert!

Er spitzt sich allmählich zu, der Kampf um die beiden Aufstiegsplätze in der Landesliga, Gruppe 1. Der VfL Jüchen-Garzweiler hat sich bereits am Donnerstag in einer dramatischen Partie mit 3:2 daheim gegen den SC Kapellen-Erft durchgesetzt, nachdem die Mannschaft von Trainer Daniel Klinger bereits mit 0:2 zurückgelegen hatte. Das bedeutet aktuell sieben Zähler Vorsprung vor dem Zweiten FC Kosova Düsseldorf, der nun also nachziehen muss. Denn sollten diese sieben Punkte nach Abschluss des Spieltags Bestand haben, so dürfen die Jüchener schon fast den Aufstiegssekt kaltstellen.