Der ASV Süchteln kämpfte sich nin die Partie und gewann mit 2:1. – Foto: Sascha Köppen

FC Kosova patzt: 1:2 in Süchteln herber Aufstiegs-Rückschlag Landesliga, Gruppe 1:

Er spitzt sich allmählich zu, der Kampf um die beiden Aufstiegsplätze in der Landesliga, Gruppe 1. Der VfL Jüchen-Garzweiler hat sich bereits am Donnerstag in einer dramatischen Partie mit 3:2 daheim gegen den SC Kapellen-Erft durchgesetzt, nachdem die Mannschaft von Trainer Daniel Klinger bereits mit 0:2 zurückgelegen hatte. Das bedeutet aktuell sieben Zähler Vorsprung vor dem Zweiten FC Kosova Düsseldorf, der nun also nachziehen musste. Das gelang jedoch nicht, weil die Düsseldorfer trotz Pausenführung beim ASV Süchteln mit 1:2 verloren.

In der ersten Hälfte diktieren die Gäste das Spiel mühelos, auch deshalb, weil vom ASV herzlich wenig Gegenwehr kam. Auch körperlich wirkte das Spiel eher, als ginge es nicht um ganz so viel, vielleicht waren es fünf Foulspiele vor der Pause. Folglich ließ der Schiedsrichter auch noch nicht einmal die 90-sekündige Trinkpause in vollem Umfang nachspielen. Von den insgesamt wenigen klaren Torchancen nutzten die deutlich überlegenen Kosova-Kicker in der 32. Minute eine zur Pausenführung. Der auffällige Mohamed Karma setzte perfekt Maximilian Stellmach in Szene, dervon Keeper Jan Pitz die Nerven behielt und zur Führung traf.

ASV Süchteln legt deutlich zu In der Kabine waren die Süchtelner dann mit dem bis dahin Gezeigten offenbar selbst nicht zufrieden, denn sie legten mehr als eine Schippe zu. Zwar vergingen noch einige Minuten, bis der ASV das Zepter übernahm, aber nach knapp einer Stunde diktierten dann die Gastgeber das Spiel. In der 68. Minute flog eine lange Freistoßflanke in den Strafraum, wurde mit dem Kopf verlängert, und am langen Pfosten stand dann Lennart Mehler, der der den Ball zu seinem zweiten Saisontreffer aus kurzer Distanz über die Linie drückte. Nun reagierte zwar auch Kosova wieder, doch das Spiel war nicht mehr so befreit wie noch vor der Pause, auch weil Süchteln nun dagegenhielt. Eine Riesenchance hatte aber Torjäger Fatlum Ahmeti noch, kam aber am starken Pitz nicht vorbei (79.). Und das sollte sich rächen: drei Minuten vor dem regulären Ende landete ein langer Einwurf im Strafraum bei Melano Thier, der im Fallen artistisch aus extrem spitzem Winkel zum 2:1-Endstand traf. Zwar gab es auch noch drei Minuten Nachspielzeit, doch das änderte am Süchtelner Sieg, der durch die Steigerung nicht unverdient war, nichts mehr.