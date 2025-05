Der FC Kosova Düsseldorf gab in Süchteln ein 1:0 noch aus der Hand. – Foto: Tristan-Yannick Benten & S

FC Kosova: Nun in der Pflicht Der FC Kosova ist nach der 1:2-Niederlage gegen den ASV Süchteln vom Aufstiegsplatz heruntergerutscht. Verlinkte Inhalte Landesliga 1 ASV Süchteln FC Kosova

Die gute Nachricht zuerst: Noch ist für den FC Kosova im Aufstiegsrennen der Landesliga nichts verloren. Auch nach dem 1:2 beim ASV Süchteln, dem fünften Spiel in Folge ohne Sieg, hält die Mannschaft von Interimstrainer Shiqeri Alili ihr Schicksal in den eigenen Händen. Doch die schlechte Nachricht folgt umgehend: Um den vorerst verlorenen zweiten Tabellenplatz zurückzuerobern, muss Kosova am kommenden Sonntag das Topspiel gegen die Holzheimer SG unbedingt für sich entscheiden.

Gestern, 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln ASV Süchteln FC Kosova Düsseldorf FC Kosova 2 1 + Video Und diese hat seit diesem Wochenende nicht nur tabellarisch die Nase vorne, sondern auch die deutlich bessere Form. Satte dreizehn Punkte machte Holzheim an den letzten fünf Spieltagen auf die Benrather gut. Am Sonntag wurde der Cronenberger SC auf dessen Anlage mit 10:1 vom Platz geschossen. Exakt jenes Team, gegen das die Kosovaren eine Woche zuvor zuhause noch mit 0:1 den Kürzeren gezogen hatte.

Kosova hat Kaltschnäuzigkeit verloren Während Holzheim auf der Saisonzielgeraden also endlich dieses Selbstverständnis an den Tag legt, was man von der namhaft besetzten Mannschaft eigentlich von Beginn an erwartet hatte, hat Kosova irgendwo auf der Strecke die eigene Kaltschnäuzigkeit liegen gelassen. „Der Fußballgott ist aktuell nicht mehr auf unserer Seite“, klagte Kosovas Sportlicher Leiter Peter Dini nach der Partie. Die Zeiten, in denen die Mannen um Kapitän Astrit Hyseni aus wenig viel machten und auch durchwachsene Spiele irgendwie für sich entschieden, scheinen tatsächlich vorbei.