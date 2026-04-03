FC Kosova muss sich schon wieder nach einem neuen Trainer umsehen

Sportlich verlief der Gründonnerstag aus Sicht des FC Kosova ziemlich unspektakulär. Beim 0:0 gegen den Aufsteiger TSV Solingen passierte auf dem Kunstrasenplatz an der Karl-Homann-Straße vor beiden Toren nicht sonderlich viel.
Ibo Cöl konnte mit der Nullnummer gegen den Tabellennachbarn trotz optischer Überlegenheit und guter Chancen insbesondere von Roman Callan aber leben. „Wenn man sich unsere derzeitige Personalsituation anschaut, dann ist das schon ein Ergebnis, mit dem man auch mal zufrieden sein darf.“ Cöl persönlich war es, der mit Beginn des langen Osterwochenendes abseits des Spielfeldes für Aufsehen sorgte. Unmittelbar vor der Partie gegen Solingen gab der Übungsleiter bekannt, dass er seinen Trainerposten beim FCK mit Ablauf dieser Spielzeit niederlegen wird. „Mir ist diese Entscheidung nicht leicht gefallen. Ich mag diesen Klub, sonst wäre ich auch vor wenigen Monaten nicht zurückgekehrt. Die Vereinsspitze vertraut mir. Und dennoch merke ich, dass der ganze Aufwand, der mit dieser Aufgabe verbunden ist, bei mir Spuren hinterlässt“, gibt der 47-Jährige preis.
Für Cöl, der im vergangenen Jahr einen Herzinfarkt erlitt, waren die Signale von innen ein Grund, das Stoppschild zu setzen. Der städtische Angestellte will die bald frei werdende Zeit nutzen, um Urlaub zu machen. „Das kam zuletzt zu kurz, weil ich auf die Schulferien angewiesen bin, in denen ich als Trainer aber meist auf dem Platz stand.“ Man darf gespannt sein, wie lange Ibo Cöl benötigen wird, um seine Akkus wieder aufzuladen. Denn wer sich die Vita von Kosovas einstigem Aufstiegscoach ansieht, stellt fest: Dauerhaft auf Fußball verzichten kann dieser Mann nicht.
Für den FC Kosova allerdings beginnt nun wieder einmal die Suche nach einem neuen Trainer. Der Unterschied: Diesmal waren es nicht die Klubbosse, die Fakten schafften, sondern der Coach selbst, der seine zweite Amtszeit in Benrath im Sommer eigenmächtig beenden wird. Geht es nach Ibo Cöl, dann will er das Feld aber nicht umbestellt verlassen. „Ich habe meine Hilfe angeboten, was die Suche nach meinem Nachfolger angeht. Ich kenne auch den einen oder anderen guten Trainer. Und genau so einen hat der FC Kosova verdient.“