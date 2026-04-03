FC Kosova muss sich schon wieder nach einem neuen Trainer umsehen

Ibo Cöl zum Aufhören gezwungen – Foto: Jacob Kingsley Amuah

Ibo Cöl konnte mit der Nullnummer gegen den Tabellennachbarn trotz optischer Überlegenheit und guter Chancen insbesondere von Roman Callan aber leben. „Wenn man sich unsere derzeitige Personalsituation anschaut, dann ist das schon ein Ergebnis, mit dem man auch mal zufrieden sein darf.“ Cöl persönlich war es, der mit Beginn des langen Osterwochenendes abseits des Spielfeldes für Aufsehen sorgte. Unmittelbar vor der Partie gegen Solingen gab der Übungsleiter bekannt, dass er seinen Trainerposten beim FCK mit Ablauf dieser Spielzeit niederlegen wird. „Mir ist diese Entscheidung nicht leicht gefallen. Ich mag diesen Klub, sonst wäre ich auch vor wenigen Monaten nicht zurückgekehrt. Die Vereinsspitze vertraut mir. Und dennoch merke ich, dass der ganze Aufwand, der mit dieser Aufgabe verbunden ist, bei mir Spuren hinterlässt“, gibt der 47-Jährige preis.