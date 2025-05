FC Kosova kämpft um den Aufstieg – Foto: Sascha Köppen

FC Kosova: Mitten im Aufstiegsrennen im Formtief Landesliga, Gruppe 1: FC Kosova Düsseldorf patzt im Saisonendspurt und gibt der Holzheimer SG das Zepter in die Hand.

Das Rennen um den letzten verbleibenden Aufstiegsplatz in der Landesliga, Gruppe 1, könnte nicht packender sein. Der FC Kosova Düsseldorf hängt in einem Formtief fest, dagegen ist Kontrahent Holzheimer SG in bestechender Form. Am kommenden Spieltag (17. Mai, 16.15 Uhr) findet zwischen den Verfolgern eine Art Endspiel um den Aufstiegsplatz statt.

Für die Mannschaft aus dem Düsseldorfer Süden läuft es aktuell alles andere als gut. Im Verlauf der Saison hat sich Kosova eine gute Ausgangslage geschaffen um den Durchmarsch aus der Bezirksliga bis in die Oberliga perfekt zu machen. Ein Punkt aus den letzten fünf Partien sprechen eine komplett andere Sprache, als der vorherige Saisonverlauf es getan hat. Damit ist der Drittplatzierte die Formschwächste Mannschaft der gesamten Liga, und das als Team, das den Sprung auf den zweiten Platz noch schaffen will. Sportvorstand Peter Dini ist besorgt, aber durchaus optimistisch gestimmt: „Ich bin guter Dinge. Aber wir haben in dieser Saison noch nicht so eine Negativserie gehabt, das macht mit den Spielern was. Da ist es es jetzt unsere Aufgabe die Spieler wieder zu motivieren.“ Und das muss jetzt schnell gehen. Drei Spiele stehen noch an und zwei Punkte liegen zwischen Kosova und der HSG. „Für uns ist Samstag ein Endspiel“

Sa., 17.05.2025, 16:15 Uhr Holzheimer SG Holzheim FC Kosova Düsseldorf FC Kosova 16:15 PUSH Das wohl wichtigste Spiel der Saison wird am kommenden Samstag ausgetragen. Der FC Kosova ist zu Gast in Holzheim, hat es somit immer noch in der eigenen Hand auf den zweiten Platz zu klettern. Der Wichtigkeit ist sich Dini bewusst: „Für uns ist Samstag ein Endspiel. Wer da gewinnt hat den Aufstieg wahrscheinlich in der Tasche.“ Aber auch dann ist der Aufstieg nicht sicher. Mit einem Sieg wären die formschwachen Düsseldorfer nur einen Punkt vor der HSG, und müssten dann in den letzten Spielen, mit VSF Amern und SC Velbert, gegen vermeintlich schwache Gegner wieder zur alten Form finden. An Kampfgeist fehlt es im Vorstand jedenfalls nicht: „Wir haben auch noch eine Rechnung mit Holzheim offen. Ich glaube, wenn wir jetzt noch ein paar Schrauben verstellen, werden wir Holzheim am Samstag bezwingen können.“ Ob die Mannschaft diesen Kampfgeist in erfolgreichen Fußball umwandeln kann, bleibt abzuwarten.