FC Kosova: Mit Ibo Cöl in die Oberliga

"Wir haben uns geeinigt, ich werde die Mannschaft auch in der Rückrunde trainieren und mindestens bis zum Ende der laufenden Saison an Bord bleiben", erklärte Cöl auf Anfrage. Damit endet die zweite Amtszeit des Übungsleiters in Benrath doch nicht abrupt. Cöl war erst vor wenigen Wochen auf die Bank der Kosovaren zurückgekehrt als Nachfolger von Alfonso Del Cueto und hatte nach eigenem Bekunden dem Verein zunächst auch nur ein Ja-Wort bis zum Jahreswechsel gegeben. Cöl begründete dies auch mit der Unruhe im Verein, die er zum Zeitpunkt der Amtsübernahme verspürte. "Wir haben hier zum Glück wieder etwas Ruhe reinbringen können, auch weil ich den Verein und die Strukturen ganz gut kenne", meint der Linienchef.