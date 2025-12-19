 2025-12-17T10:26:01.779Z

Wird weitere Ansprachen halten: Ibo Cöl.
Wird weitere Ansprachen halten: Ibo Cöl. – Foto: Jacob Kingsley Amuah

FC Kosova: Mit Ibo Cöl in die Oberliga

Nach der Trennung von Alfonso del Cueto hatte Ibo Cöl den FC Kosova interimsweise übernommen. Nun ist eine Trainer-Entscheidung für die Zukunft getroffen worden.

Geht er oder bleibt er? Das war die spannende Frage, die sich in den vergangenen Tagen zu Ibo Cöl stellte. Nach dem letzten Spiel des Jahres bei DV Solingen deuteten die Worte des Trainers des FC Kosova Düsseldorf am Samstagabend eher auf einen schnellen Abschied hin. Zu Wochenbeginn schafften der Coach und der Klub Klarheit.

