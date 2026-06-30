FC Kosova mit erneutem Umbruch: Das sind die Zu- und Abgänge

Wer demnächst für Kosova jubeln könnte. – Foto: Jacob Kingsley Amuah

Der FC Kosova Düsseldorf stellt im Sommer 2026 abermals seinen Kader auf den Kopf - und das diesmal für unbekannte Aufgaben: Durch den Gruppenwechsel rutscht der Landesliga-Klub in die Gruppe 2 und trifft dort unter anderem auf die bislang unbekannten Vertreter aus Essen. Daher müssen sich die Anhänger des FCK auf viel Neues einstellen.

Die Gruppeneinteilung, die laut FuPa-Umfrage überwiegend positiv aufgenommen wurde, sorgt für einen kleinen Kulturschock für Düsseldorfer Klubs, denn sie treffen nicht mehr auf Gegner vom linken Niederrhein, sondern müssen demnächst vorzugsweise die Rivalen aus Essen ansteuern. Das dürfte die eine oder andere Scouting-Stunde in naher Zukunft erforderlich machen.

Viele Veränderungen beim FC Kosova

Das gilt aber natürlich auch für den Kader, denn beim FC Kosova hat sich wieder eine Menge getan. Schlüsselspieler wie Astrit Hyseni oder Fatlum Ahmeti haben die Düsseldorfer in diesem Sommer verloren, dafür gibt es das eine oder andere neue Gesicht, das Spannung verspricht. Dazu zählt beispielsweise Torjäger Ardian Halili, der aus der Kreisliga A vom ASV Tiefenbroich mit der Empfehlung von 38 Scorerpunkten - 21 Tore, 17 Vorlagen - kommt.