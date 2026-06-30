FC Kosova mit erneutem Umbruch: Das sind die Zu- und Abgänge

Der FC Kosova Düsseldorf stellt im Sommer 2026 abermals seinen Kader auf den Kopf - und das diesmal für unbekannte Aufgaben: Durch den Gruppenwechsel rutscht der Landesliga-Klub in die Gruppe 2 und trifft dort unter anderem auf die bislang unbekannten Vertreter aus Essen. Daher müssen sich die Anhänger des FCK auf viel Neues einstellen.
Die Gruppeneinteilung, die laut FuPa-Umfrage überwiegend positiv aufgenommen wurde, sorgt für einen kleinen Kulturschock für Düsseldorfer Klubs, denn sie treffen nicht mehr auf Gegner vom linken Niederrhein, sondern müssen demnächst vorzugsweise die Rivalen aus Essen ansteuern. Das dürfte die eine oder andere Scouting-Stunde in naher Zukunft erforderlich machen.
Das gilt aber natürlich auch für den Kader, denn beim FC Kosova hat sich wieder eine Menge getan. Schlüsselspieler wie Astrit Hyseni oder Fatlum Ahmeti haben die Düsseldorfer in diesem Sommer verloren, dafür gibt es das eine oder andere neue Gesicht, das Spannung verspricht. Dazu zählt beispielsweise Torjäger Ardian Halili, der aus der Kreisliga A vom ASV Tiefenbroich mit der Empfehlung von 38 Scorerpunkten - 21 Tore, 17 Vorlagen - kommt.
FuPa hat euch die Wechsel mit Stand vom 29. Juni zusammengefasst - am Textende gibt es noch den digitalen Kader zum Durchklicken.
FC Kosova Düsseldorf
Trainer: Engin Kizilaslan
Zugänge: Ardian Halili (ASV Tiefenbroich), Andin Sadiki (Wuppertaler SV), Erdit Hasani (Inter Monheim), Florian Osmani (HSV Langenfeld), Sakaki Ota (Holzheimer SG), Ibuki Noguchi (KFC Uerdingen), Andrii Pedchenko (FC Remscheid), Dimitrios Papadopoulos (FC Remscheid), Abdelilah Zarok (VfB 03 Hilden II), Alexander Beloshapkin (VfB Bottrop), Ahmad Ali (SG Unterrath), Filip Brzozowski (FSV Duisburg)
Abgänge: Joshua Sumbunu (ASV Mettmann), Blerton Muharremi (DV Solingen), Astrit Hyseni (SV Wersten 04), Fatlum Ahmeti (VfL Jüchen-Garzweiler), Egzon-Baijram Zendeli (VfB 03 Hilden), Naser Ilazi (Karrierende), Raffael Sommer (Türkgücü Velbert), Shkelqim Hyseni (SG Unterrath), Joel Konadu (SG Unterrath), Lejs Zenuni (TSV Eller 04), Agan Ljeza (TSV Meerbusch), Edi Muhamed Haliti (unbekannt), Beslind Fazlija (unbekannt), Leon Azemi (TSV Meerbusch), Besim Fazlija (unbekannt), Roman William Callan (FC Büderich), Kaito Kajitani (VSF Amern)