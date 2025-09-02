FC Kosova: »Mir hat noch nie eine Niederlage so wehgetan«

Klare Parallele zur Vorsaison: Auch aus dem August 2024 ging der FC Kosova ohne Sieg (0/2/3). „Wir haben natürlich damit gerechnet, dass der August ziemlich schwierig wird“, sagt der sportliche Leiter Lum Gashi. Viele Spieler weilten in der albanischen Heimat. Dazu kamen – wie bei vielen anderen Teams auch – Blessuren und Verletzungen. Die Enttäuschung über die bisherige Punkteausbeute kann der Funktionär dennoch nicht verbergen: „Dass wir aus sechs Spielen null Punkte holen, damit hätten wir auch nicht gerechnet. Das ist schon ein wenig enttäuschend für uns alle – für die Spieler, den Coach, mich, die Vorstandschaft und die Sponsoren.“



Das Positive nennt Gashi gleich im nächsten Atemzug: „Abgesehen vom Spiel in Dingolfing haben wir keinen schlechten Fußball gespielt in den letzten Partien.“ Zuletzt setzte es bittere 2:3-Niederlagen gegen Eggenfelden und in Tegernheim. „Gegen Eggenfelden war auch die erste Halbzeit nicht schlecht, da hätten wir durchaus in Führung gehen können. In Tegernheim haben wir dann spielerisch ein wahres Feuerwerk abgebrannt.“ Im Derby verspielten Terakaj, Shyti & Co. eine 2:0-Führung: „Noch nie hat mir eine Niederlage so wehgetan wie die am Samstag.“



Pech hätte das Team laut Gashi bisweilen auch mit den Schiedsrichtern gehabt. „Zwei klare Elfmeter wurden uns gegen Tegernheim nicht gegeben. Das spielt auch eine Rolle.“ Fehle aktuell schlicht das nötige Spielglück? Darauf antwortet der 42-Jährige pragmatisch: „Das Wichtigste ist, den Kopf nicht hängen zu lassen. Es sind noch genug Spiele.“



Diesen Sommer sah der Kader des Regensburger Landesligisten einen neuen Anstrich. Einige Leistungsträger verabschiedeten sich, 13 Spieler wurden geholt. „Natürlich“ brauche solch ein Umbruch Zeit. „Das war vorher klar. Trotzdem: Wir sind zuversichtlich, glauben an unsere Mannschaft, unser Konzept und vor allem an die Verjüngung der Mannschaft. Darauf wollen und können wir die nächsten Jahre aufbauen. Wir sind auf einem guten Weg“, unterstreicht Lum Gashi, der hoffnungsfroh wirkt, dass man sich rasch aus der Negativspirale befreien kann. „Wobei wir ganz oben jetzt natürlich nicht mehr angreifen können.“



Von den 13 Neuzugängen kamen vier aus dem Ausland. Dass diese Transferpolitik von einigen kritisch beäugt werden dürfte, daran stört sich Gashi nicht: „Es gab kaum Spieler auf dem Markt, die sich das Niveau Landesliga zugetraut hätten. Wenn die Spieler Angst vor Konkurrenz haben, muss man die Spieler eben anderweitig holen“, erklärt der Kosova-Sportchef die getätigten Auslandstransfers.



Im September sollen endlich Punkte her. Beim kommenden Heimspiel gegen den Rangdritten SC Luhe-Wildenau (Sonntag, 15 Uhr) ist die Alikaj-Truppe jedoch erstmal Außenseiter. „Wobei diese Rolle der Mannschaft sicherlich guttut.“ Beim Thema Personal hofft Gashi, „dass alle Spieler zeitnah dazu stoßen“. Immerhin kehren Adrian Dibrani und Tomas Zisopoulos diese Woche aus dem Urlaub zurück. Dafür hat sich Mandela Singh im Tegernheim-Spiel am Sprunggelenk verletzt und wird „zwei bis drei“ Wochen ausfallen. Derweil schleppen Erald Kolgega, Emiljano Hidri, Jurgen Sina und Kreativkopf Arthur Mendes da Silva Blessuren mit sich herum. „Das Spiel von Arthuro fehlt uns sehr. Genau wie ein hundertprozentig fitter Erald Kolgega.“ Richtig gut in Form ist Mittelfeldmann Ildian Shyti: „Er hat die letzten Spiele auf Top-Niveau gespielt und gezeigt, was er imstande ist zu leisten.“